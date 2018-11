Wachstum für Konzerne

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (2. v. r.) und Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche (r.) weihen neues Mercedes-Benz-Werk in Kecskemet ein (2012) Foto: Tamas Kovacs/EPA

Korruption, rassistische Hasskampagnen und eine ­reaktionäre Geschichts- und Familienpolitik: Das sind einige der Themen, die die Berichterstattung zu Ungarn dominieren. Ein Blick auf die Wirtschaftsentwicklung des Landes hingegen hilft zu verstehen, woher Ministerpräsident Viktor Orban sein Selbstbewusstsein nimmt, warum Teile der Gesellschaft ihn unterstützen – aber auch, welche Probleme in den nächsten Jahren auf das Land warten.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat am Mittwoch einen Bericht zu den globalen Wirtschaftstrends vorgestellt. Zahlen gab es auch zu Ungarn: Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes ist auf einem Rekordhoch, die Arbeitslosigkeit so niedrig wie noch nie. Für das gesamte Jahr erwartet die OECD ein Wachstum von 4,8 Prozent, die Arbeitslosigkeit liegt bei 3,6 Prozent, die Löhne sind um zwölf Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Das BIP der Eurozone wird vermutlich um 1,6 Prozent wachsen. Für das Jahr 2019 geht die OECD von einem Wachstum in Ungarn von 3,9 Prozent, 2020 von 3,3 Prozent aus.

Ungarns Finanzminister Mihaly Varga hatte der Öffentlichkeit am vergangenen Freitag ähnliche Zahlen präsentiert. Und Orban befindet sich sowieso seit langem auf einem Höhenflug. Das Wirtschaftsnachrichtenportal portfolio.hu berichtete am Samstag, dass er auf einer Veranstaltung in Budapest bereits davon sprach, dass die ungarische Hauptstadt bis 2030 zu einer der lebenswertesten Städte Europas werden würde.

Dabei warnt der OECD-Bericht davor, dass die ungarische Wirtschaft sich in den nächsten Jahren überhitzen könnte: Die »expansive« Finanzpolitik der Regierung, also Steuersenkungen und hohe Ausgaben, hätten bereits zu einer Inflation von mehr als drei Prozent geführt. Die OECD empfiehlt daher die übliche neoliberale Medizin: eine straffere Geldpolitik. Die ungarische Zentralbank hatte zuvor schon signalisiert, entsprechende Schritte einleiten zu wollen.

Die Phase des Wachstums ermögliche es Ungarn, langfristige Herausforderungen anzugehen, beispielsweise steigende Ausgaben für Rente und das Gesundheitssystem, heißt es in dem Bericht. Vor allem aber sei das Problem, dass die in ausländischer Hand liegende Exportwirtschaft Motor des Wachstums sei. Wie wahrscheinlich es ist, dass das ausländische, in erster Linie deutsche Kapital sich von der ungarischen Konkurrenz verdrängen lassen wird, dazu schweigt der Bericht.

In Ungarn ist man sich dieser Schwierigkeiten bewusst. Seit Monaten wird die Frage diskutiert, ob die Entwicklung auf Dauer zu halten ist und wem sie zugute kommt. Ein Problem sahen die Fachökonomen vor allem in den stark angestiegenen Löhnen. Sie haben Angst vor einer weiter anziehenden Inflation und das Investitionen aus dem Ausland ausbleiben könnten.

Auch der Ökonom und Chefredakteur des linkssozialdemokratischen Onlinemagazins Uj Egyenlöseg (Neue Gleichheit), Zoltan Pogatsa, bezweifelte im Oktober die Nachhaltigkeit des Wachstums. Aber er hatte andere Gründe: Erstens beruht das Wachstum vor allem auf Transferleistungen aus dem Ausland. Laut Eurostat machen EU-Gelder seit 2010 im Schnitt etwa fünf Prozent des ungarischen BIPs aus, die Weltbank geht zudem davon aus, dass Rücküberweisungen von in der EU arbeitenden Ungarn im selben Zeitraum fast drei Prozent ausmachen. Von etwa zehn Millionen Einwohnern haben seit Orbans Regierungsantritt mehr als eine halbe Million das Land verlassen. Neben dem neugeschaffenen staatlichen Niedriglohnsektor ist auch das einer der Gründe für die geringe Arbeitslosigkeit.

Zweitens ist Ungarn immer noch billige Werkbank internationaler Konzerne. Der im Land hinzugefügte Wert bleibt gering, ein »Strukturwandel« ist zur Zeit nicht vorgesehen. Die Regierung gibt sich in ihren Äußerungen den ausländischen Großkonzernen gegenüber manchmal kämpferisch, sie fördert diese aber stärker als die heimischen Unternehmen und mehr, als jede Regierung vor ihr. Die heimische Wirtschaft, vor allem Immobilienunternehmen oder die staatlich unterstützte Bauindustrie, machen laut Eurostat nur rund ein Drittel der ungarischen Produktivität aus.

Und drittens profitiert im wesentlichen nur die obere Schicht von der Wirtschaftspolitik. Die in der ungarischen Verfassung verankerte »Flat-Tax« kommt vor allem den oberen 20 Prozent der Verdiener zugute, der Rest ist überwiegend Verlierer. Auch von den sozialpolitischen Maßnahmen der Regierung profitiert nur die obere Hälfte der Gesellschaft: Eine »perverse Umverteilung« von unten nach oben nennt die Sozialwissenschaftlerin Zsuzsa Ferge das.

Wie sich ein verlangsamtes Wachstum politisch auswirken würde, ist unklar; für die unteren zwei Drittel der Gesellschaft verhieße das aber wohl nichts Gutes. Eine Opposition jedoch, die sich glaubhaft ihrer Interessen annehmen könnte, ist nicht in Sicht. Sicher allerdings ist, dass Orban sich mit dem ausländischen Großkapital hervorragend arrangiert hat und die neue nationale Bourgeoisie ihn stützen wird, solange er für Ordnung sorgt.