»Befreiender Blick auf den Ausbeutertyp«

Neues Stück in Senftenberg: »Eine Weihnachtsgeschichte – Stück für einen Scrooge und jede Menge Geister«, von Philipp Löhle nach dem Roman von Charles Dickens, Regie Alejandro Quintana Foto: RASCHE FOTOGRAFIE

Sie haben die »Weihnachtsgeschichte« nach Charles Dickens neu inszeniert, am heutigen Freitag feiert das Stück Premiere an der Neuen Bühne Senftenberg. Im Mittelpunkt steht der von Geiz zerfressene Ebenezer Scrooge. Selbst an den Weihnachtstagen hat er nichts zu verschenken. Ist solch einer zu ändern?

Man könnte sagen, solche Sachen gibt es nicht, und sie gibt es doch. Im Theater kann sich ein Monster in einen Menschen verwandeln oder ein Mensch zum Monster werden. Dort ist alles möglich. Die Geschichte erzählt von der Wandlung eines extrem asozialen Typs in sein Gegenteil. Das ist ein Stück für Weihnachten, ein Stück für Kinder. Wir wollen die Geschichte aber nicht ohne Widersprüche erzählen, sonst wäre das nicht Theater, sondern eine Lüge.

Es soll, so die Ankündigung, ein »furioser Bühnenzauber« auf die Neue Bühne kommen.

Auf alle Fälle ist viel Zeug drin, es ist eine kleine Materialschlacht. Da ist viel gebaut und gemalert worden. Auch Musik spielt eine große Rolle. Wir haben mit Benjamin Rietz einen sehr begabten jungen Komponisten aus Dresden. Er wirkte von der ersten Probe bis zur letzten mit. Auch ein Luxus. Du kannst ihm sagen: Da, guck mal, hier könnte man das machen, da fehlt ein Akzent, da sollte eine Fläche hin. Das ist eine sehr kreative Situation.

Welchen Ansatz verfolgen Sie?

Wir wollen junge Menschen gewinnen, sie theatersüchtig machen. Ich hatte es schwer als Kind – das erste Mal, als ich Theater sah, war alles dunkel und furchtbar. Ich habe lange gebraucht, um dem Theater nahezukommen. In Senftenberg sollen die Kinder wirklich was zu sehen bekommen.

Wie kann man sich Scrooge in Ihrer Inszenierung vorstellen?

Er ist ein Finanztyp, sein Leben ist determiniert durch Profit, ein naher Verwandter von Molières »Der Geizige«. Von da kommt diese Figur. Aber es könnten heute zahllose sein. Die Gier macht ihn einsam, sein Herz wird zu Metall.

Erfährt der Zuschauer, warum er so geworden ist?

Dafür sorgt der tote Freund Marley. Er ist wie Scrooge ein Mann ohne Empathie, ohne Solidarität, gleichgültig gegenüber den Problemen der anderen. Der sagt: Heute werden drei Geister über dich kommen und dein Leben Revue passieren lassen. So erlebt Scrooge sein Leben wieder und merkt, wo er sich falsch verhalten hat. Komischerweise entsteht peu á peu eine Art Sympathie für diesen leidenden Geizhals. Seine Gier zerbröckelt. Und langsam schält sich aus dieser harten Schale ein Herz heraus, das noch pocht.

Es ist ein »hartes Stück«, haben Sie gesagt, aber auch eines mit großer Komik.

Wir zeigen einen befreienden Blick auf den Ausbeutertyp, der uns das Leben schwermacht.

»Was ist das, was in uns stiehlt, hurt, mordet?« fragte der mit Charles Dickens fast zeitgleich zur Welt gekommene Georg Büchner. Funktioniert unter heutigen Umständen die Läuterung eines Finanzhais?

Es gibt Momente der Vernunft selbst in der extremen Irrationalität. Wenn wir an die Zeit der letzten großen Wirtschaftskrise denken, wo aus dem Munde von extrem reaktionären Typen plötzlich Gedanken hörbar wurden, die zuvor Marx geäußert hatte. Das war schon ein Moment, wo man sagte: Hey, was ist denn los hier? Zum Steinbruch gehören der Schweiß und die Hacke. Was wir machen können, ist, ihn auszuhöhlen, zu zerbröckeln. Löcher machen, damit etwas anderes entsteht, von dem wir noch nicht genau wissen, welchen Namen es tragen wird.

Das Thema »Kinder in Not« sei für Sie die Klammer des Ganzen, haben Sie gesagt.

In der Mitte steht eine zentrale Szene: An der Wand sind Projektionen von Kindern in Not zu sehen, in verschiedenen Situationen, nicht nur in Europa, überall. Es sind Figuren, die erscheinen, die weggehen. Es schneit, und Nebel steigt auf. Das sind die Gespenster unserer Zeit, unserer Zivilisation.