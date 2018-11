Stimmungsmache aus London

Das IISS liefert publizistische Unterstützung für westliche Armeen (japanische und US-Marine am 8. November vor den Philippinen) Foto: Kaila V. Peters/U.S. Navy/Handout via REUTERS

Das britische »International Institute for Strategic Studies« (IISS) schlägt Alarm. »Nicht-westliche Staaten« versuchten durch verschiedene Formen der Aggression, die Toleranz der USA und ihrer europäischen Verbündeten zu testen, heißt es in dem Mitte November vorgelegten Jahresbericht des IISS zur Geopolitik, dem »Strategy Survey 2018«. Für den Westen sei die Bewältigung dieser Herausforderung eine mindestens so wichtige strategische Aufgabe wie der Kampf gegen den Terror der vergangenen eineinhalb Jahrzehnte.

Das IISS ist ein im Jahr 1958 gegründeter Thinktank mit Niederlassungen in verschiedenen Ländern weltweit. Gefördert wird das Institut unter anderem von Airbus, Boeing und anderen Rüstungsproduzenten.

Für die angebliche Einmischung »nichtwestlicher Aggressoren« hat das IISS einen eigenen Begriff geprägt: »Tolerance Warfare«. Laut IISS-Generaldirektor John Chipman handelt es sich bei dieser »Toleranz-Kriegführung« um das Bestreben, politische Grenzen zu verschieben, Schwächen auszutesten, Rechte einseitig durchzusetzen, Regeln zu brechen und Vorteile gegen zögerliche Gegner zu erlangen. Dies sei eine bevorzugte Strategie für Staaten, die ihre Rivalen nicht auf Augenhöhe herausfordern könnten, so Chipman in einem Aufsatz zur Vorstellung der Studie.

Als führenden Vertreter dieser Art der Kriegführung macht die Studie − wenig überraschend − Russland aus. Dieses ziele darauf ab, die Offenheit und Schwächen westlicher Demokratien auszunutzen und die europäische institutionelle Ordnung zu erschüttern. Methoden wie Cyberoperationen und Desinformationskampagnen würden dabei gemischt mit klassischen Militärinstrumenten. Laut Chipman waren die »Annexion« der Krim und die »Intervention in der Ostukraine« im Jahr 2014 erste Schritte dieser Toleranz-Kriegführung. Russland habe vor Ort schnell Fakten geschaffen, eine symmetrische westliche Antwort sei nicht zustande gekommen. Danach habe Russland Militärflugzeuge in fremde Lufträume und U-Boote vor andere Küsten geschickt. Es nutze sein internationales Nachrichtenmedium RT, um westliche Diskurse in Frage zu stellen. Dagegen müsse der Westen neue offensive Taktiken entwickeln und für die Aufklärung der einheimischen Bevölkerung sorgen.

Die Studie »vergisst« dabei die westliche Unterstützung des Putsches in der Ukraine und deren Einbindung in die eigene Hemisphäre. Erst als Reaktion darauf kam es 2014 zur Eingliederung der Krim in das russische Staatsgebiet und zur Ausrufung unabhängiger Volksrepubliken im Donbass. Das IISS ignoriert auch die entgegen anderer Zusagen erfolgte Osterweiterung der NATO bis an die russische Westgrenze, die Stationierung von insgesamt rund 4.000 Mann starken NATO-Battlegroups im Baltikum und Polen oder »Trident Juncture«, das erst kürzlich abgehaltene und offen gegen Russland gerichtete Großmanöver der NATO in Norwegen. Ebenfalls unerwähnt bleibt die antirussische Stimmung, die in westlichen Medien mittels stereotyper und pauschalisierender Negativberichterstattung kontinuierlich gemacht wird.

Doch mit Russland nicht genug. Konstatiert wird in der Studie auch, dass China ebenfalls »Tolerance Warfare« betreibe. Benannt werden die Aktivitäten der Volksrepublik im Südchinesischen Meer. Es drohe die Gefahr, dass Beijing vor allem durch sein wirtschaftliches und handelspolitisches Engagement die »demokratischen und liberalen Werte Europas« aushöhle, so die Studie. Im nächsten Jahrzehnt sei es die Hauptaufgabe des Westens, die Bedrohung durch Russland und China abzuwehren, lässt die Denkfabrik unmissverständlich erkennen.