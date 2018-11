Taktischer Rückzug

Protest gegen die Justizreform am 7. November am Obersten Gericht in Warschau Foto: Natalie Skrzypczak/dpa

Das polnische Parlament hat am Mittwoch mit der Mehrheit der Regierungspartei PiS Teile der Justizreform zurückgenommen. Im für die polnische Gesetzgebung inzwischen fast zur Regel gewordenen Eiltempo hob der Sejm die Zwangspensionierung der Richter am Obersten Gericht mit Vollendung des 65. Lebensjahres auf. Die Juristen wurden gleichzeitig wieder in ihre alten Positionen eingesetzt. Andere Elemente der Veränderungen, die die PiS in der Verfassung der polnischen Gerichte vorgenommen hatte, bleiben dagegen in Kraft.

Der taktische Rückzug der PiS betrifft den Teil der Reform, der sich ohnehin bald erledigen wird: In wenigen Jahren wird das »Problem« vom Tisch sein, wenn alle jetzt wieder eingesetzten Richter das 70. Lebensjahr und damit die vorgesehene Altersgrenze erreicht haben werden. Er geschah in der Absicht, ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) über den Gesamtkomplex der Justizreform gegenstandslos zu machen und so dessen Einstellung zu bewirken. Der EuGH hatte Anfang Oktober auf Antrag mehrerer polnischer Gerichte eine einstweilige Anordnung erlassen, wonach die Zwangspensionierung der Richter bis zur Entscheidung in der Hauptsache auszusetzen sei. Der EuGH hatte sich der Meinung mehrerer polnischer Gerichte angeschlossen, die in sogenannten Vorabentscheidungsverfahren bemängelt hatten, dass die Zwangspensionierung nicht nur der polnischen Verfassung widerspreche (dort steht nur etwas von einer sechsjährigen Amtszeit, nichts von dem Alter, in dem diese angetreten oder beendet wird), sondern auch EU-Recht.

Unmittelbar nach der Entscheidung des EuGH hatte die Regierungspartei diese noch öffentlich in Frage gestellt. Justizminister Zbigniew Ziobro hatte das – von der PiS unter Kontrolle gebrachte – polnische Verfassungsgericht aufgefordert zu entscheiden, ob Artikel 267 des EU-Vertrags, der das Vorabentscheidungsverfahren regelt und auf den sich der EuGH und die antragstellenden Richter berufen hatten, der polnischen Verfassung widerspricht. Das war in weiten Teilen der polnischen Öffentlichkeit als Indiz dafür genommen worden, dass die Regierung das Land Schritt für Schritt auf einen Austritt aus der EU vorbereiten wolle. Indirekt wird diese Stimmung dafür verantwortlich gemacht, dass die PiS bei den Bürgermeister- und Regionalwahlen am 21. Oktober und 4. November in den Großstädten schlecht abgeschnitten hat und nur zwei von 106 kreisfreien Städten erobern konnte.

Da Polen einstweilen noch der EU angehört, drohten dem Land für jeden Tag der Missachtung der Anordnung hohe Strafzahlungen. Dies veranlasste Regierungschef Mateusz Morawiecki, eine nach außen konziliantere Haltung einzunehmen und zu erklären, die Anordnung werde »respektiert«, auch wenn Polen nach wie vor eine andere Rechtsauffassung vertrete. Dass die Wendung taktischer Natur ist, wurde auch aus einer Episode am Rande der Parlamentsdebatte deutlich: Eine PiS-Abgeordnete hatte wohl noch nicht verstanden, was die aktuelle Linie war, und trug die üblichen patriotischen Tiraden gegen die »Brüsseler Tyrannei« vor. Daraufhin drohte ihr Parteichef Jaroslaw Kaczynski mit erhobenem Finger, als sie die Rednertribüne verließ.

Unterdessen konsolidiert die PiS ihre Präsenz in den polnischen Regionalparlamenten. Es deutet sich an, dass die Regierungspartei in acht der 16 Wojewodschaften regieren wird und damit Geld und Posten verteilen kann. Der Gleichstand mit der liberalen »Bürgerkoalition« ergab sich am Mittwoch, als in der Wojewodschaft Oberschlesien ein auf der Liste der liberalen Partei »Die Modernen« gewählter Abgeordneter seinen Übertritt zur PiS bekanntgab und unmittelbar danach von der neuen Ein-Stimmen-Mehrheit der PiS mit dem Posten des stellvertretenden Verwaltungschefs belohnt wurde. Durch ähnliche Absprachen mit Parteilosen hatte sich die PiS auch die Kontrolle über das Wojewodschaftsparlament von Niederschlesien gesichert. Für die Opposition war das bitter, weil diese Region traditionell eine ihrer Hochburgen war. Auf regionaler Ebene regiert die PiS jetzt im Süden und Osten Polens, die Opposition im Norden, Westen und in Warschau nebst Umland.