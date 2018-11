Gehetzt und unzufrieden

Verdi-Chef Frank Bsirkse (l.) und DGB-Chef Reiner Hoffmann stellen den Index »Gute Arbeit« am Donnerstag in Berlin vor Foto: Gregor Fischer/dpa

Die Beschäftigten in Deutschland sind mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden. Hetze und Zeitdruck bestimmen ihren Alltag. Zudem sind sie oft durch Konflikte belastet, die sie vielfach auch noch mit in den Feierabend nehmen. Das sind Ergebnisse des am Donnerstag in Berlin vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) vorgestellten Index »Gute Arbeit 2018«.

Seit 2007 werden für die Studie einmal im Jahr abhängig Beschäftigte zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. In diesem Jahr waren es bundesweit 8.011 Frauen und Männer, die zufällig aus allen Branchen, Einkommens- und Altersgruppen, Regionen, Betriebsgrößen und Beschäftigungsverhältnissen ausgewählt wurden.

Zu den Veränderungen in der Arbeitswelt gehöre, so der DGB, dass immer mehr Beschäftigte mit Menschen arbeiten, für sie Dienstleistungen erbringen oder Güter erstellen. Deshalb wurde für den diesjährigen Bericht die sogenannte Interaktionsarbeit in den Mittelpunkt gestellt. Gemeint sind Frauen und Männer, die regelmäßig mit Kundschaft, Patienten, Klienten oder anderen »betriebsexternen« Personengruppen in Kontakt kommen. Sie machen heutzutage knapp zwei Drittel aller Beschäftigten in der BRD aus.

Seit Jahren spreche man von den Chancen der Digitalisierung, erklärte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. Doch offensichtlich kämen die Vorteile der technischen Veränderung bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht an. Das Gegenteil sei der Fall: »Psychische Belastungen und Arbeitsstress haben durch den digitalen Wandel zugenommen«, so Hoffmann. Dieser Trend müsse umgekehrt werden, es bräuchte eine menschliche Arbeitsgestaltung, »die den Gesundheits- und Arbeitsschutz stärkt und die Beschäftigten entlastet«. Das ginge nur mit einer starken Mitbestimmung.

Bei »Interaktionsarbeit« sind belastende Erlebnisse vorprogrammiert. Das können schwer planbare Situationen sein, Streitigkeiten mit Kunden, erhöhte emotionale Anforderungen oder auch Konflikte, die entstehen, wenn man Leistungen anbieten muss, von denen man persönlich nicht überzeugt ist. Letzteres ist bei fast jedem zehnten mit regem Kundenkontakt der Fall, im Gastgewerbe sind es sogar 24 Prozent.

Der Umgang mit Kunden, Patienten und Klienten kann Fluch und Segen sein. Es gebe die Möglichkeit, für das eigene Schaffen anerkannt und wertgeschätzt zu werden, heißt es in dem Bericht. Aber auch dem Unmut des Gegenübers seien die Beschäftigten unmittelbar ausgesetzt. Demnach gaben 35 Prozent der Befragten an, ihre Gefühle verbergen zu müssen. 18 Prozent belasteten die Streitigkeiten mit der Kundschaft über Probleme, für die sie selbst nicht verantwortlich seien. Elf Prozent gaben an, herablassend behandelt zu werden. Besonders betroffen sind Beschäftigte im Sozialwesen. Fast jeder zweite (41 Prozent) in dieser Branche gab an, besonders belastet zu sein.

Mit Blick auf diese Berufe sagte Verdi-Chef Frank Bsirske, sie stellten hohe Anforderungen an die emotionale Kompetenz der Beschäftigten, »etwa bei der Kindererziehung oder der Alten- und Krankenpflege«. Dennoch sei Fakt, dass ausgerechnet diese gesellschaftlich wichtigen Tätigkeiten eine geringe Wertschätzung erfahren. »In welcher Welt leben wir denn, dass sich Arbeitgeber – öffentliche wie private – so einen Umgang mit ihren Beschäftigten leisten dürfen und dann klagen, es gebe nicht genügend Fachkräfte«, so Bsirske.

Streit und Ärger hängen laut Bericht oft auch mit den Arbeitsbedingungen zusammen. Bundesweit fühlten sich 52 Prozent der Beschäftigten sehr oft oder oft gehetzt und unter Zeitdruck, wie die repräsentative Umfrage ergab. Fast jeder dritte klagt darüber, dass sehr oft oder oft mehrere Anforderungen an ihn gestellt werden, die schwer miteinander vereinbar sind. Von den Mitarbeitern, die kundenunfreundliche Vorgaben der Arbeitgeber als Ursache für steigenden Stress nannten, berichtete rund ein Drittel über häufige Konflikte mit Kunden.

Angesichts der Zahlen forderte Bsirske, dass die Tätigkeiten von Erzieherinnen, Pflegerinnen und Beschäftigte in anderen Dienstleistungsberufen besser vergütet werden. Der oft dauerhaft hohen Belastung müsse verstärkt der Kampf angesagt werden. Dazu gehörten mehr Personal, eine realistische »Leistungssteuerung«, Weiterbildung sowie Chancen für Regeneration und Erholung.

Auch für die Altersvorsorge förderte der DGB-Index Beunruhigendes zutage: 45 Prozent der Beschäftigten gehen davon aus, dass sie mit ihrer Rente nicht auskommen werden. Weitere 36 Prozent meinen, dass sie »gerade so« reichen wird. »Wenn fast die Hälfte der Arbeitnehmer dem Ruhestand mit Sorgen entgegenblickt, müssen wir diese Signale ernst nehmen«, kommentierte DGB-Chef Hoffmann. Das Rentenniveau müsste angehoben und der Sinkflug der gesetzlichen Rente dauerhaft gestoppt werden.