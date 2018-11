Braune Allianzen in NRW

Antifaschistischer Protest gegen eine Kundgebung von Hooligans und Neonazis in Dortmund (8.10.2016) Foto: Marius Becker/dpa

In Nordrhein-Westfalen gibt es immer mehr Aktivitäten von ex­trem rechten Hooligans. Im Essener Stadtteil Steele sind am Mittwoch abend zum wiederholten Mal rund 60 Hooligans aufmarschiert. Sie waren einem Aufruf des Zusammenschlusses »Steeler Jungs« gefolgt. Wie die Polizei der Ruhrgebietsmetropole am Donnerstag auf jW-Anfrage bestätigte, war der Aufzug diesmal bei der Behörde angemeldet worden. Die Teilnehmer würden mehrheitlich dem »rechtsextremen« Spektrum zugeordnet, weshalb auch der polizeiliche Staatsschutz ein Auge auf die Proteste habe, hieß es weiter. Demnach würden die Rechten ihre Aktionen künftig jeden Mittwoch planen.

Bisher waren die »Steeler Jungs« regelmäßig donnerstags und ohne Anmeldung bei der Polizei durch die Straßen gezogen. Erst nach Protesten des Bündnisses »Steele bleibt bunt« entschieden die Beamten, dass die zuvor als »Spaziergänge« deklarierten Aufmärsche der Hooligangruppe fortan als politische Versammlung gewertet würden. »Die Gruppe scheint sich als eine Art Bürgerwehr zu verstehen«, hatte das Bündnis die Polizei in einem offenen Brief gewarnt. Sie würde zudem durch ihr Auftreten »Unsicherheit und Angst« verbreiten.

Die Aktivitäten der Rechten beschäftigen auch das antifaschistische Bündnis »Essen stellt sich quer!«. »Fast zeitgleich sind in mehreren Städten NRWs gleichartige Strukturen rechter Hooligans entstanden, die sich öffentlichen Raum nehmen und als Bürgerwehren gerieren«, berichtete Florian Link, Mitglied im Bündnis, gestern gegenüber jW. Zwar gäben sich die Rechten in der Öffentlichkeit harmlos, indem sie ihre Aufmärsche als »Spaziergänge« deklarierten und mit Luftballons oder blinkenden Zipfelmützen aufträten, man finde bei ihnen aber durchaus »vielfältige Verbindungen in die rechte Rocker- und Neonaziszene«. Das nahezu gleichzeitige Auftreten der Gruppen in NRW sei kein Zufall: So habe etwa die Gruppe »Bruderschaft Deutschland« aus Düsseldorf-Garath die »Steeler Jungs« in der Vergangenheit sowohl personell als auch ideologisch unterstützt, erklärte Link.

Wohin solche Allianzen führen, konnte am vergangenen Wochenende in Düsseldorf beim Aufmarsch der »Patrioten NRW« beobachtet werden. Genau aus dem Spektrum heraus, aus dem Anhänger für die rechten Hooligan-Bürgerwehren rekrutiert werden, hatte es tätliche Angriffe auf Gegendemonstranten gegeben. Mindestens zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. Auf im Internet veröffentlichten Videoaufnahmen ist auch ein Vertreter der Kölner Gruppe »Begleitschutz« zu erkennen, der auf Gegendemonstranten eintritt. »Diesen rechten Umtrieben muss sofort Einhalt geboten werden. Andernfalls drohen uns mit der Zeit Szenen, wie wir sie vor wenigen Monaten in Chemnitz oder 2014 noch in Köln sehen mussten«, warnte Link.

Ähnlich äußerte sich ebenfalls gestern Johannes Dörrenbächer vom Bündnis »Düsseldorf stellt sich quer!« (DSSQ) gegenüber jW. Die Vernetzung der in Düsseldorf aktiven »Bruderschaft Deutschland« mit den »Steeler Jungs« sei »nicht hinnehmbar«. Dörrenbächer erklärte: »Die gewaltbereiten rechten Hooligans, Türsteher und Verschwörungstheoretiker sehen sich bei ihren Stadtteilspaziergängen als Beschützer. Sie gehen dabei deutlich unvorsichtiger, emotionaler und plumper vor, als es die bekannten Neonazikader bisher taten.« Zugleich äußerte er deutliche Kritik an der Polizei, deren Verhalten am vergangenen Sonnabend er als »skandalös« bezeichnete. So hätten die Beamten den Rechten »einen Demonstrationsweg ermöglicht, obwohl der Mob vermummt war und sang, dass er die Gegenproteste tot hauen wolle.« Der Angriff auf die gegen den Aufmarsch Protestierenden, der unter den Augen der Polizei stattgefunden hatte (jW berichtete), sei vor diesem Hintergrund »kaum verwunderlich«. »Die Polizei stand lediglich in einer losen Kette mit dem Rücken zur rechten Demo gewandt«, so Dörrenbächer weiter. Einig sind sich die antifaschistischen Bündnisse in den verschiedenen Städten darin, künftig verstärkt gemeinsam gegen die Aktivitäten der extrem rechten Hooligan-Zusammenschlüsse mobilisieren zu wollen.