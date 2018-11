Nächster Akt

Unter Polizeischutz hat am Donnerstag die Räumung von neu errichteten Barrikaden im Hambacher Forst begonnen. Die Aktivisten wurden via Twitter von den Beamten aufgefordert, sich ruhig und kooperativ zu verhalten. Bei der Aktion handelte es sich um den ersten größeren Einsatz, nachdem in dem Wald vor gut einem Monat 86 Baumhäuser im Auftrag von RWE zerstört worden waren. Der Energiekonzern entferne unter Verweis auf das Landesforstgesetz Gegenstände und Hindernisse, die nicht in den Wald gehörten, hieß es weiter. (dpa/jW)