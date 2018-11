Moderne Technik

Lausanne. Technische Revolution im Turnen! Bei der WM 2019 in Stuttgart wird erstmals 3D-Laser-Technik eingesetzt. Das System soll in der am Wochenende in Cottbus startenden Weltcup-Serie getestet werden und später im Geräteturnen und der Rhythmischen Sportgymnastik zum Einsatz kommen. So funktioniert es: Mit Hilfe von drei Kameras wird eine Übung in Tausende Einzelbilder zerlegt. Die Folge ist ein plastisches, dreidimensionales Bild. Jeder Winkel, jede noch so geringfügige Abweichung von der Norm, wird somit exakt berechnet. (dpa/jW)