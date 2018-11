Frauenpower! (2)

Berlin. Wasserballrekordmeister Spandau 04 spielt erstmals mit einem Frauenteam in der Bundesliga. Am Sonnabend bestreitet dieses beim Vorsaisonvierten SC Chemnitz 1892 ihr Debüt. Trainer ist Männer-Kapitän Marko Stamm, aktuell verletzt und im Becken nicht einsetzbar. Der Nationalspieler kam »auf den Flügeln der Liebe« zum Frauenwasserball, wie er sagte. Seine Freundin Belén Vosseberg gehört zu den Besten der Auswahl. Spandau ist neben Waspo 98 Hannover und Bayer Uerdingen 08 einer von drei Vereinen, die in beiden Bundesligen Teams ins Rennen schicken. (dpa/jW)