Frauenpower! (1)

Berlin. Beim ISTAF-Indoor am 1. Februar 2019 werden in Berlin zum ersten Mal überhaupt Frauen gegen Männer im Diskuswurf antreten. Der Teamwettkampf besteht aus sechs Versuchen und wird von vier Frauen und vier Männern bestritten. »Das ist eine coole Idee«, sagte Olympiasieger Christoph Harting am Dienstag in Berlin. »Ich denke, dass wir Männer gewinnen werden«, meinte Harting: »Weil wir viel mehr Erfahrung haben.« Oder eben den längeren – Arm. (dpa/jW)