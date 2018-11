Das Leben ist ein Umschaltspiel

Müller im Netz, Ball weit draußen. Szene aus D – NL (2:2) Foto: Leon Kuegeler/REUTERS

Es muss irgendwann über Nacht geschehen sein. Oliver Bierhoff, Manager der »Mannschaft«, kann es sich auch nicht erklären, immer noch nicht. Wann ist das passiert? Und wie? Wie konnte die DFB-Auswahl, eben noch amtierender Weltmeister, dermaßen den Anschluss verlieren? Lag alles am Ende nur daran, dass 2018 eben »ein Seuchenjahr« war, und wird jetzt, mit den drei »Mopeds« (fast alle Originalzitate: ARD) in der Sturmspitze, alles wieder gut?

Wird es erst mal nicht. Am Montag abend verspielte Deutschland gegen die keineswegs überzeugenden Niederlande einen komfortablen 2:0-Vorsprung kurz vor Schluss innerhalb von fünf Minuten. Kapitel Nations League damit vorerst sieglos abgeschlossen, jetzt folgt der Abstieg in die B-Klasse, und leichtere Gegner gibt es da auch nicht unbedingt. Vorher kommt aber noch die EM-Quali, und ob sich Deutschland da sicher qualifiziert, ist ebenfalls noch lange nicht ausgemacht.

Also, was zur Hölle ist passiert? Ein paar Mutmaßungen kann man anstellen: Bundestrainer Joachim Löw, sein Stab und seine Spieler haben die Zeitenwende im Weltfußball schlichtweg verschlafen. Das ist kein Zufall. Ballbesitzfußball ist seit 2014 von gestern; das neue Ding ist »das schnelle Umschaltspiel«: Jürgen Klopp hatte also schon damals recht. Das schnelle Umschaltspiel ist eine scharfe Waffe gegen das Tiki-Taka der spanischen/katalanischen Schule, besser jedenfalls als die defensive Zerstörung, wie sie von José Mourinho vertreten wird – die hatte ihren letzten großen Auftritt bei der EM 2016.

In diesem Seuchenjahr 2018 sieht es aber so aus: Das schnelle Umschaltspiel ist das Nonplusultra, seit Frankreichs WM-Titel im Sommer schlicht Standard. Selbst Pep Guardiola hat seinen Ballbesitzfußball angepasst und gemäßigt; City pflegt das demütigende Tiki-Taka nur noch dann, wenn der Gegner schon geschlagen ist, wie neulich im Derby gegen ­ManU. Ansonsten herrscht das schnelle Umschaltspiel überall, bevorzugt nach eben französischer Schule: hinten gut stehen, abwarten, die eigenen Fähigkeiten auf Stand-by halten, den rechten Moment abpassen. Die DFB-Auswahl versucht das seit dem »Umbruch« jetzt auch. Vorne haben sie schon die richtigen Leute: Serge Gnabry hat die Power, Leroy Sané das Talent, Timo Werner die Chuzpe. Auch dahinter ist das Potential mit Kimmich und Goretzka vorhanden, und wie man gegen Holland 85 Minuten lang gesehen hat, können sich sogar Altgediente wie Toni Kroos oder Mats Hummels anpassen. Das ehrt sie.

So ein Spielsystem grundlegend zu verändern, ist aber nicht einfach, vor allem, wenn die Spieler noch nicht die notwendige Reife besitzen, und die anderen, die den Zenit überschritten haben, nicht mehr mitkommen. Dass das Spiel am Montag nach der Einwechslung von Jubilar Thomas Müller (100. Länderspiel) gekippt ist, wird kein Zufall gewesen sein. Die Nationalmannschaft rekrutierte sich in den letzten Jahren im wesentlichen aus Ballbesitzern, namentlich des FC-Bayern-Blocks; Dortmunder, die die Zeitenwende eher inkorporiert haben, muss man in der Mannschaft mit der Lupe suchen, Marco Reus ist auch in diesem Sinne eine Ausnahme.

Beim FC Bayern pflegt man seit jeher den »dominanten« Ballbesitzfußball, den Guardiola damals nur potenzieren musste. Jetzt ist mit Trainer Niko Kovac immerhin ein Anhänger des Umschaltspiels da, hat aber keinesfalls das passende Spielermaterial: Das kickt halt inzwischen in Dortmund, in Leipzig, in Hoffenheim oder gleich in England. Jogi Löw hat immerhin gezeigt, dass er begriffen hat: Wenn er jetzt noch einsieht, dass auch Thomas Müller (und vermutlich auch Hummels, Kroos und Neuer) eine Pause brauchen, vielleicht sogar eine ewige, werden solche Spiele wie gegen Holland künftig 3:0 ausgehen, da muss nämlich nur noch ein entscheidender Konter laufen, und gut ist.

Weltniveau, auch das hat sich in den Spielen 2018 sehr deutlich gezeigt, können die anderen inzwischen auch und am Ende sogar besser. Sogar das lang verlachte Holland. Die Oranje-Elf hat gut 75 Minuten lang müde und lustlos gespielt, den Deutschen das Feld überlassen – und am Ende gezeigt, dass sie Spieler von Format hat. Virgil van Dijk (27), Liverpoolian, Klopp-Schüler, ausgebuffter Umschaltspieler auf Höhe der Zeit, machte nach dem Anschlusstreffer von Quincy Promes als zusätzliche, eigentlich falsche Neun den Ausgleich.

Das Zeitalter der Dominanz ist passé. Dass die DFB-Elf wieder um einen Titel mitspielen wird, welchen auch immer, ist derzeit nicht abzusehen. Es werden noch einige schwierige Momente auf die Mannschaft zukommen, oder, um es nostalgisch auszudrücken: Dieser Weg wird kein leichter sein.