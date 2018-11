Legende vom Einzeltäter

Banker Leszek Czarnecki: Dessen Gesprächsmitschnitt brachte Chef der Aufsichtsbehörde zu Fall Foto: Peter Andrews /REUTERS

Eine Woche nach der Veröffentlichung eines Gesprächs, in dem der polnische Chefbankenaufseher Marek Chrzanowski den Bankier Leszek Czarnecki erpresst hatte (siehe jW vom 16. November), kristallisieren sich zwei in der Grundrichtung absehbare Deutungen der Affäre heraus. Die Regierungspartei PiS (deutsch: »Recht und Gerechtigkeit«) und die ihr nahestehenden Medien stellen die Sache so dar, als wäre mit dem Rücktritt von Chrzanowski noch am Tage der Veröffentlichung alles erledigt. Der Staat habe getan, was seines Amtes ist und Schluss, so Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Die oppositionellen Medien versuchen indes, die Sache maximal am Kochen zu halten. Das linke Satireblatt Nie (Nein) bot eine Faustregel: Wenn Chrzanowski ein schnelles Verfahren bekomme, sei er wohl ein von der Gier hingerissener Einzeltäter gewesen, der einem Bekannten einen höchst einträglichen Posten habe verschaffen wolle. Ziehe sich die Sache dagegen hin, dann habe er im Auftrag gehandelt, und es sollten Spuren verwischt werden.

Dafür spricht schon nach wenigen Tagen einiges. Insbesondere die Tatsache, dass Chrzanowski, den das Auffliegen des Gesprächs auf einer Dienstreise in Singapur überraschte, nicht etwa am Warschauer Flughafen von der Polizei empfangen, sondern im Gegenteil durch den VIP-Ausgang an wartenden Journalisten vorbeigelotst wurde und Gelegenheit bekam, sein Dienstzimmer aufzusuchen und dort »seine Sachen zu packen«, so die offizielle Darstellung. Inzwischen ist bekannt, dass dieses Aufräumen dreieinhalb Stunden dauerte, und dass erst danach das Zentrale Antikorruptionsbüro (CBA) die Räumlichkeiten durchsuchte. Ein anonymer Beamter dieser Behörde gab gegenüber der Zeitschrift Polityka zu, dass so etwas »eigentlich nicht hätte vorkommen dürfen«.

Hinzu kommt, dass die PiS-nahe Presse selbst die Geschichte vom Einzeltäter in Frage stellt, indem sie den Belastungszeugen Leszek Czarnecki zu diskreditieren sucht. Sie liefert damit gleichzeitig das politische Motiv für ein womöglich gezieltes Vorgehen der Staatsmacht gegen den Bankier. Czarnecki hatte sich offensichtlich 1980 mit 18 Jahren der damaligen polnischen Staatssicherheit als Informant zur Verfügung gestellt. Was er berichtet haben soll, ist dabei zweitrangig. Er habe, so der Vorwurf, sein Geschäftsimperium nach 1990 dank jener alten Seilschaften begründet. Schließt man einmal aus, dass die PiS-nahen Medien über Czarneckis Vergangenheit einfach nur lügen, wäre er ein typischer Vertreter des Wegs, den geschäftstüchtige Leute aus dem Umkreis der realsozialistischen Staatsmacht sich in die neue Gesellschaftsordnung bahnten. Von seiner Sorte gibt es in der polnischen Großbourgeoisie einige. Sie zu »entkulakisieren«, ist eingestandenes Ziel der PiS.

Wobei diese Gestalten nicht die einzigen waren, die damals in den zerfallenen Staaten des realen Sozialismus ursprüngliche Akkumulation betrieben. PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski hat es einmal im kleinen Kreis selbst so formuliert: »Wenn wir uns immer moralisch verhalten hätten, hätten wir gar nichts abbekommen«. So rückt jetzt die Rolle wieder ins Blickfeld, die Chrzanowskis Mentor, der von der PiS zum Nationalbankpräsidenten gemachte Marek Glapinski, in jener Zeit gespielt hat. Unter anderem durch seine Beteiligung an einem Stückchen Spekulation der Volksrepublik Polen gegen sich selbst.

1988 hatte die damalige Staatsmacht eine originelle Idee entwickelt, die Überschuldung Polens im Ausland zu reduzieren. Sie gründete einen »Fonds zur Bedienung der Auslandsschulden« (FOZZ), der die Aufgabe bekam, mit diskret zur Verfügung gestelltem Geld auf den westlichen Finanzmärkten die weit unter Nennwert notierenden polnischen Auslandsanleihen aufzukaufen und damit vom Markt zu nehmen. Da die Natur der Sache Diskretion gebot, war es kein Wunder, dass über die zur Verfügung gestellte Valuta niemals Rechenschaft abgelegt wurde. Bis heute ist nicht bekannt, was aus dem Geld wurde. Glapinski, damals schon ein renommierter akademischer Ökonom, war an der Konzeption dieses Fonds beteiligt. Chrzanowski ist sein akademischer Schüler – und wohl auch politischer Laufbursche. Dafür spricht, dass nach Informationen der Zeitung Rzeczpospolita seine Habilitation 2016 nur mit Ach und Krach durchkam. Die Gutachter warfen der Arbeit inhaltliche Dürftigkeit und Plagiate vor. Nur weil es zu peinlich gewesen wäre, dem bereits als Vorsitzenden der Bankenaufsicht tätigen Chrzanowski den Titel zu verweigern, habe sich die Habilitationskommission schließlich von Glapinski persönlich breitschlagen lassen.

Für den polnischen Finanzmarkt hat die Sache schon jetzt einen paradoxen Effekt. Die Rzeczpospolita kommentierte am Montag, wenn der Bankenaufsicht an ihrem Ruf als »unabhängig« liege, müsse sie jetzt das Gegenteil dessen tun, wofür sie die PiS ursprünglich habe einsetzen wollen: nämlich die kriselnden Banken Czarneckis und damit das Imperium des »roten Kapitalisten« retten. Die 70 Milliarden Zloty (17 Milliarden Euro) Kundengelder, die bei ihnen angelegt sind, zu erstatten, würde nämlich die Kapazität der staatlich garantierten Einlagensicherung übersteigen. Und Zweifel der Polen an der Sicherheit ihrer Ersparnisse sind das letzte, was die PiS im Jahr vor der Parlamentswahl brauchen kann. Sollte Czarnecki mit seiner Indiskretion genau dieses Ziel verfolgt haben: seine »Rettung« zu erzwingen, kann man nur sagen: Chapeau.