»Partei interessiert sich nicht für Realität von Betriebsräten«

Sieht die sozialdemokratische Führungsriege gar nicht gern: Ein Martin-Schulz-Double setzt sich für Betriebsräte ein Foto: arbeitsunrecht TV/youtube.com

Im Dezember jährt sich eine Satireaktion des Vereins »Aktion gegen Arbeitsunrecht«: Gemeinsam mit einem Martin-Schulz-Double hatten Sie vor einem Jahr für Solidarität mit der Betriebsratsvorsitzenden einer Filiale der Spielzeugkette Toys-’R’-Us geworben – und für eine Erneuerung der SPD. Der SPD-Bundesvorstand reagierte mit einer Strafanzeige (siehe jW vom 3.7.). Mehrfach forderten Sie, diese zurückzunehmen. Wie ist der aktuelle Stand des Verfahrens?

Ende vergangener Woche haben unser Vereinsvorsitzender Werner Rügemer und ich Post von der Staatsanwaltschaft erhalten. Das Verfahren sei aus Mangel an Verdachtsmomenten eingestellt, hieß es darin. Möglicherweise legt der SPD-Parteivorstand dagegen nun Widerspruch ein.

Das Verfahren – vielschichtig wie eine russische Matroschka – begann so: Am Samstag, den 16. Dezember 2017, hatten wir vor der Toys-’R’-Us-Filiale in Würselen demonstriert. Die dortige Betriebsratsvorsitzende wurde mittels einbehaltenen Lohns und Mobbings von der Unternehmensleitung angegriffen. Wir wollten den Verantwortlichen die Leviten lesen, verkleidet als Weihnachtsmänner. Weil der echte SPD-Politiker Martin Schulz nicht mitmachen wollte, sind wir mit dem »wahren« Schulz aufgetreten: Also dem, der sich für die hart arbeitenden Menschen einsetzt. Die Aktion hatten wir mit einem Brief mit SPD-Logo und Schulzens Unterschrift angekündigt, beides war im Internet zu finden. Das war die Grundlage für die vom SPD-Parteivorstand gestellte Strafanzeige wegen Urkundenfälschung. Das Ganze ist aus unserer Sicht lächerlich: Für eine Fälschung muss zunächst eine Urkunde existieren. Jeder weiß aber: Eine Urkunde ist ein Original oder eine notariell beglaubigte Kopie davon – und keine PDF-Datei aus dem Internet.

Aus der Satire entwickelte sich ein juristisches Possenspiel?

Allerdings. Wir finden bemerkenswert, dass überhaupt Ermittlungen aufgenommen wurden. Uns erstaunt, dass bei Betriebsratsbehinderungen – was ja eine Straftat ist – meist gar nicht ermittelt wird, dagegen bei unserer Aktion zur Verteidigung einer Betriebsratsvorsitzenden direkt das Landeskriminalamt Berlin tätig wird. Durch Akteneinsicht haben wir erfahren, dass das LKA das E-Mail-Konto von Werner Rügemer hackte. Sogar der Staatsschutz war eingeschaltet.

Wie haben Sie das gemerkt?

Das LKA Berlin hatte den Internetanbieter »1&1« aufgefordert, Zugang zu Rügemers E-Mail-Account zu gewähren. Aus der Akte geht hervor, dass der sich zunächst weigerte, dann aber einknickte. Das Ganze fiel nur auf, weil so stümperhaft vorgegangen wurde, dass das Versenden und Empfangen von Mails kaum mehr funktionierte. Das ist ein erheblicher Eingriff in Rügemers Privatsphäre.

Rund 1.000 Menschen haben sich seither online Ihrer Aufforderung an die SPD-Spitze angeschlossen, die Strafanzeige zurückzunehmen. Auch Parteimitglieder sind dabei (siehe jW vom 26.10.). Wie kam es dazu?

Die SPD ist eine relativ große Partei – selbst wenn ihre Wählerzahl sich der Zahl ihrer Mitglieder annähert. Als wir herumfragten, wollten einige mitmachen – nach dem Motto: »Für irgend etwas muss meine SPD-Mitgliedschaft doch gut sein, ich unterschreibe gern.« Andere haben sich weggeduckt oder warteten bis nach der Hessenwahl, um im Wahlkampf nicht zu schaden. Die SPD ist eine straff organisierte und angstbesetzte Partei. Nicht jeder ist aus Überzeugung dort organisiert, manche wollen etwa ihre berufliche Karriere in Institutionen absichern – sei es beim WDR oder bei einer Stadtverwaltung.

Die Partei interessiert sich nicht für die Realität von Betriebsräten – oder dafür, wie unzureichend und stümperhaft die Gesetzgebung ist, die sie mitverantwortet. Schon gar nicht interessiert sie ein kleiner Verein wie der unsrige, der die Unternehmen kritisiert. Unser Protest geht weiter, wir sagen: Hände weg vom Betriebsrat.