Keine Airbnb-Angebote in Westbank-Siedlungen

Tel Aviv. Die Internet-Übernachtungsbörse Airbnb hat angekündigt, Unterkünfte in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland aus ihrem Angebot zu nehmen. Das Unternehmen hatte am Montag abend mitgeteilt, die Siedlungen befänden sich »im Zentrum des Streits zwischen Israelis und Palästinensern. (...) Viele in der internationalen Gemeinschaft haben betont, dass Unternehmen hier nicht tätig sein sollten, weil sie davon überzeugt sind, dass man keine Gewinne in Gebieten machen sollte, aus denen Menschen vertrieben worden sind.« (dpa/jW)