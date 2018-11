Steinmeier zu Besuch in Südafrika

Kapstadt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist bei seinem Staatsbesuch am Dienstag in Südafrika mit Präsident Cyril Ramaphosa zusammengetroffen. Ramaphosa, der im Februar als Nachfolger Jacob Zumas zum Präsidenten gewählt worden war, begrüßte Steinmeier vor seinem Amtssitz Tuynhuys in Kapstadt mit militärischen Ehren. Bei dem Gespräch in Kapstadt standen internationale Fragen wie Migration, Klimaschutz und Handelskonflikte im Mittelpunkt. (dpa/jW)