Airline stellt sich stur

Expansion auf Kosten der Beschäftigten: Warnstreik bei Lufthansa-Billigtochter Eurowings Foto: Marcel Kusch/dpa

Im Tarifstreit mit der Lufthansa-Tochter Eurowings hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag das Kabinenpersonal zu einem mehrstündigen Warnstreik am Hauptsitz der Airline in Düsseldorf aufgerufen. Die Streikbereitschaft sei enorm gewesen, sagte Volker Nüsse, Verhandlungsführer von Verdi. Eurowings habe nach der Streikandrohung vorsorglich Flüge gestrichen, weitere Flugzeuge seien aufgrund des zeitweiligen Ausstands am Boden geblieben.

Die Kabinenbeschäftigten würden mit dem Warnstreik deutlich machen, dass das Management in den Verhandlungen endlich Lösungen ermöglichen müsse, betonte Nüsse. Für ihre Arbeit verdienten sie den nötigen Respekt. Nach der Ankündigung des Ausstands hatte die Unternehmensleitung nach Gewerkschaftsangaben Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Allerdings reichten »wohlklingende Worte« nicht aus, um den Tarifkonflikt beizulegen, unterstrich Nüsse die Absicht zum Arbeitskampf. Nötig sei ein ernsthaftes Entgegenkommen der Gegenseite.

Diese verurteilte das Vorgehen der Gewerkschaft. Der Streikaufruf sei erfolgt, obwohl die Fluggesellschaft bereits die nächsten Gesprächstermine mit Verdi vereinbart habe. »Dieses Verhalten ist für niemanden mehr nachvollziehbar«, erklärte das Unternehmen.

Die Gewerkschaft hatte vergangene Woche bereits mitgeteilt, dass sich die Fluggesellschaft weiterhin stur stellen will. Monatelange Verhandlungen hätten zu keinem Ergebnis geführt. Und für den nächsten Termin Anfang Dezember habe Eurowings schon vorab angekündigt, »keine der anvisierten Verschlechterungen zurücknehmen zu wollen«. Weil es im Gespräch offenbar nicht weitergehe, werde man Streiks vorbereiten, hatte Nüsse vorige Woche angekündigt.

Im Mittelpunkt des Tarifstreits stehen die Einsatzbedingungen der Beschäftigten und die Verlässlichkeit der Dienstpläne. Seit Monaten wende die Airline neue Regelungen ohne tarifliche Grundlage an, heißt es von Verdi. Das widerspreche nicht nur dem geltenden Tarifvertrag, es führe auch »zu häufigen Dienstplanänderungen und bis zu 18 Stunden langen Diensten aus dem Stand-by«.

Das Tarifchaos bei Eurowings sei nicht mehr überschaubar, hatte Nüsse letzte Woche erklärt. Kein Beschäftigter wisse, welche Regelungen für ihn gelten. Die Flugbegleiter hätten aber »ein Recht auf planbare Freizeit und verlässliche Dienstpläne«. Und als Dank für ihren Einsatz hätten sie nur »die Forderung nach weitgehenden Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen« geerntet.

Bei den Verhandlungen mit der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW), die für Eurowings innereuropäische Flüge anbietet, geht es um eine Beschäftigungsgarantie und die Gehälter von rund 350 Flugbegleitern. Hier verweigere das Unternehmen weitere Verhandlungen, kritisierte Verdi. Bereits Ende Oktober seien Verhandlungen über einen Sozialplan für rund 200 Flugbegleiter der Station Berlin-Tegel gescheitert, die geschlossen werden soll.

Eurowings steht schon länger in der Kritik. Die Billigtochter der Lufthansa hatte ehrgeizige Ziele, wollte ihre Konkurrenten Easyjet und Ryanair auf der Kurzstrecke zwischen Europas Metropolen überholen – auf Kosten der Beschäftigten. Nach einem Zeit-Bericht vom 19. Juli hatte im Januar das Management bei einer Veranstaltung für Investoren in New York verkündet, bis 2019 mehr als 40 Millionen Passagiere befördern zu wollen, doppelt so viele wie 2015. Mehr als 210 Flugzeuge soll die Flotte haben, im Gegensatz zu 80 im Jahr 2015. Gleichzeitig wolle man die Kosten des Flugbetriebs um 20 Prozent senken.

Wie das in der Praxis aussieht, berichtete das Blatt anhand des Schicksal zweier nicht namentlich genannter Piloten. Nachdem Eurowings die LGW von der bankrotten Fluggesellschaft Air Berlin übernommen hatte, verdienten die Piloten, die nicht zur Konkurrenz wechselten, 20 Prozent weniger. Und für weniger Geld müssen sie auch mehr anpacken. Der Reinigungsdienst für die Flugzeuge komme nur noch auf Anfrage, deshalb geschehe es nicht selten, dass auch die Piloten alte Zeitungen und Wasserbecher vom Flugzeugboden aufsammeln müssten. Das Management bestritt das zwar, aber Flugbegleiter hätten berichtet, »dass Piloten uns regelmäßig unterstützen, um Zeitverluste aufzuholen«.

Verdi wird nach dem Warnstreik von der Unternehmensleitung ernster genommen werden. Denn, wie die beiden Piloten berichteten, seien die Netzpläne so engmaschig, »dass jeder Streik maximalen Schaden anrichtet«. Das kann für eine Fluggesellschaft schnell teuer werden. Nach EU-Recht müssen nämlich Airlines ihren Passagieren bis zu 600 Euro Entschädigung zahlen, wenn nicht auf »höhere Gewalt« zurückführbare Verspätungen von mehr als drei Stunden auftreten.