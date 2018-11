Neue Kämpfe im Jemen

Aden. Im Jemen haben neue Kämpfe die Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand zerstört. Die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz attackierte am Montag abend in der Hafenstadt Hodeidah Stellungen der Ansarollah-Miliz, deren Angehörige in westlichen Medien meist als »Huthis« bezeichnet werden. Zuvor hatte Jemens Informationsminister Moammar Al-Erjani mitgeteilt, dass die »Huthis« eine Rakete in Richtung Saudi-Arabien abgefeuert hätten, die aber im Jemen niedergegangen sei. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es nicht. Am Montag vormittag hatte die Ansarollah angekündigt, ihre Drohnen- und Raketenangriffe zu stoppen. (Reuters/jW)