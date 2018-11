Euro-Budget kein Selbstläufer

Budget für Euro-Zone: Italiens Regierung, hier Finanzminister Giovanni Tria am Montag in Brüssel, ist nicht begeistert Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

Kein Durchbruch: Der französisch-deutsche Plan zur Schaffung eines eigenen Budgets für die Euro-Zone hat im Kreis der Finanzminister ein gespaltenes Echo hervorgerufen. Die Minister hätten den Vorstoß begrüßt, weitere Arbeit und Diskussionen seien aber noch nötig, so die karge Botschaft von Euro-Gruppenchef Mário Centeno nach dem Treffen am Montag in Brüssel. Aus Italien kam deutliche Kritik. Auch die seit langem gegen derartige Pläne mobilisierende »Fronde« zahlreicher Mitgliedsländer unter Führung der Niederlande und Österreichs scheint das Vorhaben nicht einfach abnicken zu wollen.

Die Regierungen Frankreichs und der Bundesrepublik hatten sich jüngst auf einen Plan für einen gemeinsamen Geldtopf der 19 Euro-Mitgliedsstaaten innerhalb des EU-Haushalts verständigt. Nach Ansicht der Initiatoren soll dieser dazu dienen, wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern zu verringern und Krisen besser vorzubeugen. In der Europäischen Union wird seit Monaten an »Reformen« zum Schutz vor Finanzkrisen gebastelt, wobei die Zielrichtung klar scheint: Mehr Kompetenzen und mehr Macht für Brüssel. Im Rahmen der EU-Finanzplanung von 2021 bis 2027 sollen Euro-Staaten demnach in Notfällen Kredite zum Schutz des Investitionsniveaus etwa in Infrastruktur oder Bildung erhalten können.

Trotz Skepsis in mehreren Hauptstädten halten die Initiatoren an dem Vorhaben fest. Der Vorschlag sei »so, dass wir glauben, nicht nur die Unterstützung unserer beiden Länder zu haben, sondern auch die anderen Mitglieder der Euro-Zone davon zu überzeugen«, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).

Kritik kam aus Rom. Falls das Euro-Zonen-Budget dem Land, »wie es scheint«, schaden würde, werde es keine Unterstützung dafür aus Italien geben, sagte Vizepremier Matteo Salvini in Mailand. Österreichs Finanzminister Hartwig Löger bezeichnete den Plan als »Papier, das uns noch nicht alles sagt«. Die Staats- und Regierungschefs sollen nun beim Gipfel im Dezember weitergehende Beschlüsse fassen. (dpa/jW)