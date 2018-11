Kampf um Gerechtigkeit

Das »Erste Weltforum für kritisches Denken«, initiiert vom Lateinamerikanischen Rat für Sozialwissenschaften (Clacso), führt seit dem 19. und noch bis zum 23. November Tausende Teilnehmer in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires zusammen. Zum Auftakt demonstrierten sie für Lulas Freiheit und die weiterer politisch Verfolgter. Argentiniens Expräsidentin Cristina Fernández de Kirchner rief zu einer »sozialen Front« gegen den Neoliberalismus auf. Brasiliens Exstaatschefin Dilma Rousseff griff das »neoliberale und faschistische« Programm an, das Jair Bolsonaro in ihrem Land umsetzen will. (pst)