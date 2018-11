»Eins« (BRD 1971) von Ulrich Schamoni zeigt, wie man zum Beispiel leben könnte, wenn man ungebunden wäre. Vier Männer klappern mit dem Auto sämtliche Casinos an der Küste in Südfrankreich ab. Ein todsicherer Trick vom Großvater des Chefs der Truppe (der von Schamoni gespielt wird) soll am Roulettetisch zu Reichtum führen. Dabei arbeitet der Chef gar nicht selbst, sondern sammelt nur die Gewinne ein und verteilt kleine Anteile an seine Mitarbeiter, alles Männer, die er am Straßenrand aufgelesen hat. Der eine schneidet die ganze Zeit Figuren aus Zeitungen aus, der andere hört permanent klassische Musik über Kopfhörer. Der dritte Mitarbeiter muss das Auto fahren und hat von früher Schulden beim Chef, die er nun abarbeitet. Mehr erfährt man von den Protagonisten nicht. Woher sie kommen, wohin sie gehen, das interessiert hier offensichtlich nicht.

Die Ungleichheit der Besitzverhältnisse führt bald zu Spannungen. Die Mitarbeiter wollen mehr Geld vom Chef. Eine schöne Frau will mehr Beziehung von ihm. Aber Chefs geben nichts, sie nehmen nur, das ist ja allgemein bekannt. Deshalb ist ein Leben ohne Chefs immer das bessere. Die Mitarbeiter realisieren das bald und machen die Fliege.

Fast fünfzig Jahre alt ist der Film. Er hat die Ruhe weg. Lange Autofahrten, viel klassische Musik, ein paar kurze Gespräche und als innovatives ästhetisches Mittel manchmal vier Bilder auf einmal. Nach diesem Film muss man nicht mehr meditieren. Und was kocht man, wenn man in Südfrankreich einen hohen Gewinn am Roulettetisch kassiert hat? Richtig: Seeteufel mit Auberginenpüree auf Paprikasauce. Ein beliebtes Gericht in dieser Region, das hier noch etwas verfeinert wurde.

1,5 kg Seeteufel säubern und die äußere Haut mit der Schere einschneiden. Die übrigen Häute entfernen. Bauch- und Rückenflossen in der Gegenrichtung abtrennen, außerdem den Schwanz. Das Fischfleisch in zwölf Medaillons schneiden. Mit einem Sparschäler Streifen von 1,5 kg Auberginen abschälen. Schale aufbewahren. Auberginen durchschneiden und einritzen. Salzen und pfeffern. Jede Hälfte mit zwei EL Olivenöl beträufeln. Auf ein Backblech legen und 40 Minuten bei 170 Grad backen. Für das Auberginenpüree das gegarte Fleisch der Auberginen auskratzen. Zusammen mit 25 g gerösteten Pinienkernen fein hacken. Abschmecken und beiseite stellen. Vier Knoblauchzehen in Olivenöl anbraten. Für die Garnierung aufheben. Für die Paprikasauce eine feingehackte Schalotte im Olivenöl anbraten. 450 g gewürfelte rote Paprika und 250 g gewürfelte Tomaten, einen EL Tomatenmark, eine zerdrückte Knoblauchzehe, 500 ml Fischfond und etwas Sternanis zugeben. 15 Minuten einkochen. Mit dem Mixstab pürieren und durch ein Sieb passieren. Die Hautstreifen der Auberginen in Rauten schneiden. In Olivenöl frittieren. Für die Garnierung beiseite stellen. Fischmedaillons salzen, pfeffern. Drei Minuten im Olivenöl braten. Alles auf Tellern anrichten: je drei Häufchen Auberginenpüree und darauf ein Seeteufelmedaillon. Sauce angießen. Mit einem Zweig Kerbel, frittierten Auberginenrauten und gedünstetem Knoblauch garnieren.