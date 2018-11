»Diese EU zu ändern ist so gut wie unmöglich«

Kommunisten in Bewegung. Mitglieder des PCE am 1. Mai 2016 in Madrid Foto: Susana Vera/REUTERS

In der spanischen Presse ist zu lesen, Podemos und die Vereinigte Linke, zu der Ihre Partei gehört, wollen fusionieren. Was ist da dran?

Die Geschichte der Kommunistischen Partei Spaniens, PCE, war schon immer eine Geschichte der Suche nach Mehrheiten. Schon in den 30er Jahren haben wir mit den Alianzas Obreras daran gearbeitet. Unsere 1921 gegründete Partei war damals sehr klein. Dieses Bündnis fuhr bei Regionalwahlen große Erfolge ein, ermöglichte die Proklamation der Republik 1931 und ebnete den Weg für den Streik der Bergarbeiter in Asturien 1934. Doch das reichte nicht. Die Partei war dann entscheidend an der Gründung des Frente Popular beteiligt, der die Wahlen von 1936 gewann. Ich finde es amüsant, wenn heute mit Blick auf das Zusammengehen der linken Kräfte verschiedentlich von ideologischer Reinheit gesprochen wird. Ich kann mich dabei auf die erwähnten Erfahrungen unserer Partei berufen. Der Frente Popular wurde vom sozialistischen PSOE, der kommunistischen Partei bis hin zu Kräften der progressiven Bourgeoisie gebildet. Die Volksfrontregierung war ein großer Fortschritt und erweiterte die Rechte der spanischen Bevölkerung. Nach der Niederlage im Krieg gegen die Putschisten kämpfte der PCE allein gegen die Franco-Diktatur. Aber zu deren Ende hin entwickelte die Partei erneut Strategien der Bündnisarbeit. Wir starteten die Junta Democrática sowie die Platajunta, in der alle demokratischen Kräfte vereint das Ende der Diktatur forderten. In den 80er Jahren strebten wir eine engere Kooperation mit fortschrittlichen Kräften an und gründeten die Vereinigte Linke.

Ist denn dann die Kommunistische Partei als eigenständige Kraft noch notwendig?

Solange es eine Arbeiterklasse gibt, wird die Kommunistische Partei in Spanien benötigt werden. Und die Arbeiterklasse ist eine unzweifelhafte Realität, solange es Menschen gibt, die darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Aber die Partei hat auch die Aufgabe, den Zusammenschluss zu befördern, so dass wir zu einer organischen Einheit gelangen. Alle fortschrittlichen politischen Bewegungen sollten sich an diesem Prozess beteiligen. Das muss von der Basis ausgehen, es kann nicht von oben diktiert werden. Andalusien gibt uns da ein Vorbild.

In Andalusien treten Podemos und Vereinigte Linke sowie die Ökopartei Equo und die linksnationalistische Izquierda Andalucista unter dem Namen »Adelante Andalucía« gemeinsam zu den Regionalwahlen am 2. Dezember an. Sind ähnliche Wahlbündnisse auch auf nationaler Ebene zu erwarten?

Ja, natürlich. Das ist unser Ziel. Das ist die Position, die der PCE auf dem vergangenen Kongress der Vereinigten Linken verteidigt hat und die mit großer Mehrheit angenommen wurde. Heißt das, Podemos, die Vereinigte Linke oder gar die Kommunistische Partei werden im Zuge dieses Prozesses verschwinden? Diejenigen Parteien, die zur Wahl antreten, werden möglicherweise verschwinden, sich transformieren, in einem neuen politischen Subjekt aufgehen. Aber die politischen Kräfte, die sich nicht der Wahl stellen, wie in unserem Falle, werden nicht verschwinden und können ihre kollektive und intellektuelle Aufgabe fortsetzen. Die Prozesse in Andalusien stellen uns sehr zufrieden, denn daran haben wir einen sehr großen Anteil. Nicht direkt zur Wahl anzutreten, verstehen wir als Stärke, denn wir können als primus inter pares auftreten. Wir müssen uns nicht direkt der Debatte der Listenbildung unterziehen, besitzen gleichwohl die Glaubwürdigkeit, Konflikte und Reibereien zu lösen, zur Entspannung beizutragen und die verschiedenen Teile miteinander zu verbinden. Diese Rolle wollen wir weiterhin einnehmen.

In anderen Regionen Spaniens scheint sich die Bildung solcher Allianzen schwieriger zu gestalten.

Nicht unbedingt. In Madrid beispielsweise, wo einige Monate später als in Andalusien gewählt werden wird, sind wir schon sehr weit gekommen. Der Zusammenschluss von Podemos und der Vereinigten Linken besteht im Grunde schon, aber wir bemühen uns gerade darum, weitere Organisationen für das Projekt zu gewinnen. Eine solche Einheit zu erlangen, erfordert eine gemeinsame vorherige Basisarbeit. Die Basis muss den Nutzen einer gemeinsamen Anstrengung erkennen. Es ist unnötig, dass Zeit und Ressourcen damit verschwendet werden, ineinander verschachtelte Strukturen aufrechtzuerhalten. Wie bei den Matrjoschka-Puppen: Unidos Podemos, Izquierda Unida, Podemos, Ahora Madrid. Das kann alles vereinfacht werden, besser vernetzt, offener, aber koordiniert.

Welche Position vertritt Ihre Partei gegenüber der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien?

Wir verteidigen das Recht der Völker auf Selbstbestimmung. Aber gleichzeitig verteidigen wir die Einheit der Völker und treten nicht für neue Grenzziehungen ein. Wir wollen vielmehr, dass diese verschwinden. Katalonien sollte – wie auch die anderen historischen Regionen Spaniens – innerhalb eines von ihnen akzeptierten Verbunds Zuständigkeiten eines eigenen Staates erhalten. Das wäre dann die föderale Republik. Wenn aber die Rechte von Spanien spricht, wird die Historie außer acht gelassen. Dieses Spanien existiert seit nicht einmal 500 Jahren. Davor gab es verschiedene Königreiche mit unterschiedlichen Sprachen und kulturellen Traditionen. Der katalanische Nationalfeiertag erinnert an die Truppen der Bourbonen, die mit Eisen und Feuer in Barcelona eindrangen und die Stadt verwüsteten. Länder, die wohl kaum unter Verdacht stehen, bolschewistisch verfasst zu sein, wie die Vereinigten Staaten oder Deutschland, sind föderale Republiken. Daher verstehen wir nicht, warum die Rechte in diesem Land die Frage nicht diskutiert. Das größte Hindernis ist die Monarchie. Nicht nur für Katalonien, sondern auch für das Baskenland. Beide Regionen verbinden mit ihr die Verteidigung konservativer Positionen und das Anheizen von Konflikten.

Ihre Partei hat während der Transi­ción, dem Übergang zur Demokratie, eine wichtige Rolle gespielt und damals die Monarchie akzeptiert. Erst deutlich später wurde diese Staatsform kritisiert. Wie kam es dazu?

Wir mussten feststellen, dass die konservativen Kräfte des Landes ihre Versprechen nicht gehalten haben. Die spanische Verfassung war für uns nie das Ziel, sondern ein Ausgangspunkt. Es wurde damals eine territoriale Gliederung vereinbart, die eine Mischung aus den italienischen Regionen und den deutschen Bundesländern darstellte. Das sollte allerdings nur eine vorübergehende Lösung sein. So hatten wir das verhandelt, aber heute erkennen das weder die Rechten noch die Sozialdemokraten an. Die verfassungsmäßige Verankerung kollektiver wirtschaftlicher und sozialer Rechte blieb aus, denn Militär und Minister der Franco-Diktatur waren noch immer mächtig. Die Einheit Spaniens wird nicht von demokratischen Institutionen, sondern von der Armee garantiert. So steht es in Artikel 2 der Verfassung. Und an der Spitze der Armee befinden sich nicht demokratisch legitimierte Amtsträger, sondern der König. Das war die erste Vereinbarung, die getroffen wurde. In den 40 Jahren seit ihrem Inkrafttreten wurde die Verfassung lediglich zweimal geändert – und das auf Druck der EU bzw. Deutschlands: das Recht auf Teilnahme von EU-Bürgern an lokalen Wahlen und eine Schuldenbremse wurden eingeführt. Das einzige, was in diesem Land sozialisiert wird, sind die Schulden des privaten Sektors. Nach dem Maastricht-Abkommen von 1992, der Implementierung einer neoliberalen Politik, durchgedrückt von einer EU, die nicht der Kontrolle der Bürger unterliegt, begann, was wir heute allerorten sehen können: der frühere Wohlfahrtsstaat wurde zerstört, die Krise hatte als Ausrede herzuhalten. Und jetzt merken wir, dass die verfassungsmäßige Garantie der wirtschaftlichen und sozialen Rechte fehlt. Die heutige Situation entspricht nicht mehr der Realität von 1978. Wir kritisieren nicht, dass der PCE damals tat, was er tat. Wir kritisieren aber diejenigen, die heute noch die Position der Partei von damals verteidigen. Das ist absurd.

Nun hat sich Unidos Podemos mit dem PSOE auf einen Haushalt geeinigt, der möglicherweise noch Ende November verabschiedet wird und der einige soziale Komponenten enthält. Wie schätzen Sie den Entwurf ein?

Unser gegenwärtiges Problem ist dies: Eine wirklich linke Mehrheitsregierung zu schaffen hieße, der PSOE wäre in einer solchen Allianz der schwächere Teil. Denn diese Partei fängt in dem Moment an zu zittern und zu zaudern, in dem sie eine ernsthafte Politik gegen den Neoliberalismus machen soll. Große Teile der Partei werden von mächtigen Wirtschaftskreisen kontrolliert. Der Verfassungsartikel zur Schuldenbremse ist während der Regierungszeit von José Luis Rodríguez Zapatero eingeführt worden. Die jetzige Vereinbarung haben wir getroffen, obwohl wir deutlich mehr wollten. Es gibt Maßnahmen, die der PSOE sich nicht getraut hat umzusetzen. Dazu zählen eine Bankensteuer sowie Änderungen im Strafgesetzbuch. Es gibt noch immer einen Paragraphen, der die »Verherrlichung des Terrorismus« unter Strafe stellt, weshalb zur Zeit mehrere Musiker im Gefängnis sitzen. Anderseits haben wir es geschafft, den Mindestlohn um mehr als 20 Prozent anzuheben, und Besserverdiener werden jetzt höhere Steuern zahlen müssen. Es wird deutlich mehr staatliche Unterstützung für die Pflege von Angehörigen geben und schärfere Maßnahmen gegen die Gewalt an Frauen. Und auch über eine Mietpreisbremse haben wir erfolgreich verhandelt.

Foto: privat

An wem könnte dieser Haushalt scheitern? An den Abgeordneten der baskischen und katalanischen Nationalisten, deren Stimmen ebenfalls benötigt werden?

Unidos Podemos, die gemeinsame Fraktion der Vereinigten Linken und Podemos, hat viel mehr Abgeordnete, deren Stimmen sind also am wichtigsten. Aber es stimmt, auch andere Parteien müssen zustimmen, um den Haushalt zu verabschieden.

Könnten die Differenzen in der Katalonien-Frage dazu führen, dass er scheitert? Die Independentisten könnten sich alleingelassen fühlen und deshalb dagegen stimmen …

Wir sagen den independentistischen Kräften schon seit einer Weile, dass sie sich stärker um das Leben der Bürger in Katalonien kümmern sollten. Wenn wir erreichen, dass Kinder bis zum Alter von drei Jahren eine kostenlose Kitaversorgung erhalten, so wie es im Entwurf steht, wird das selbstverständlich auch katalanischen Familien zugute kommen. Wir arbeiten mit linken Unabhängigkeitsbefürwortern zusammen, wollen mit ihnen eine progressive soziale Politik erreichen. Man muss sehen, dass da zwei politische Kräfte den independentistischen Block bilden, die völlig unterschiedliche Ansätze der Sozial- und Wirtschaftspolitik vertreten. Der PDeCAT ist eine Partei der liberalen Rechten, die unter Korruptionsverdacht steht. Sie nutzt die Unabhängigkeitsbewegung, um das Problem zu verschleiern. Der Aufschwung dieser Bewegung geht weniger auf strategisches Geschick der Befürworter einer Unabhängigkeit Kataloniens zurück als vielmehr auf institutionelle Fehler und eine Missachtung dieser Frage. In Fragen des spanischen Haushalts wird der independentistische Block vermutlich nicht geeint bleiben. Und im übrigen wird vor allem eine Politik der Bilder betrieben. Am Tag, als die katalanische Republik ausgerufen wurde, wurde die spanische Flagge nicht eingeholt. Man verkündet keine Unabhängigkeit am Freitag und geht dann ins Wochenende. Es gibt unter den Independentisten viele Kräfte, die für die Verschlechterung der Lebensbedingungen der Katalanen mitverantwortlich sind.

Welche Europäische Union fordert der PCE? Was sagt Ihre Partei zur Debatte um nationale Souveränität innerhalb der EU?

Wir sind eine europäische und internationalistische Partei. Wir wollen Grenzen abschaffen, am besten alle. Aber man soll uns nicht erzählen, die Europäische Union sei Europa. Das ist lachhaft. Bereits nach Abschluss des Maastricht-Vertrags 1992 haben PCE und Vereinigte Linke gesagt, die Umsetzung dieses Dokuments führe zu einem Verlust der Souveränität der Völker Europas. Der Prozess des Aufbaus einer politischen Einheit wurde durch die Vorherrschaft der Wirtschaftspolitik ersetzt. Und Institutionen, die keiner Kontrolle der Staatsbürger unterliegen, übernahmen das Ruder. In der EU gibt es keine Steuerpolitik, sondern nur eine Währungspolitik. Und die wird nicht vom Europäischen Rat, sondern von der Europäischen Zentralbank bestimmt. Wer wählt den Präsidenten der Zentralbank? Kann man ihn absetzen? Mit dieser Europäischen Union kommen wir nicht weiter, sie dient dem deutschen Handelsbilanzüberschuss. Der Reichtum der Bundesrepublik basiert auf diesem ewigen Überschuss, der sich einer Währungspolitik verdankt, die Südeuropa deindustrialisiert hat. Viele Jahre haben wir den Standpunkt verteidigt, man könne die Europäische Union von innen ändern. Heute sind wir davon überzeugt, dass dies so gut wie unmöglich ist. Das zeigte sich am deutlichsten am Beispiel Griechenland. das erst ruiniert und dann erstickt wurde, als das Land, getragen von einer breiten Volksbewegung, eine andere, gegen den Willen der EU gerichtete Politik machen wollte. Es ist schlichtweg nicht nachhaltig, dass in Spanien große Teile der Industrie abgebaut wurden, weil es billiger war, Schiffe aus beispielsweise Korea zu importieren, da dort niedrigere Löhne gezahlt wurden. Der Verlust der nationalen Souveränität hat ja gerade zum Schlimmsten geführt: zum Aufstieg von Faschismus und Populismus. Die Linke ist kaum in der Lage, sich diesem Problem entgegenzustemmen; die Positionen der ultrarechten Kräfte werden von immer mehr Menschen gehört. In allen Ländern der EU außer in Spanien und Portugal sind Parteien der extremen Rechten im Parlament vertreten.

Was ist mit der extrem rechten spanischen Partei Vox? Die wird voraussichtlich ins nächste Parlament einziehen.

Wir gehen nicht davon aus, dass Vox zu einer Partei wird, die der Stärke nach mit der italienischen Lega oder mit der AfD in Deutschland vergleichbar sein wird. Der Grund ist ganz einfach der, dass der Franquismus schon mit der Volkspartei PP und mit den Ciudadanos seine Stimme hat.

Welche Rolle spielt dabei die Migration? Nach Spanien sind vergleichsweise wenig Flüchtlinge gekommen …

Das Problem ist nicht, dass die Migranten gekommen sind, sondern dass sie Jobs annehmen, die weit unter dem üblichen Durchschnittslohn bezahlt werden. Wenn man gegen die Schwarzarbeit und die Dumpinglöhne etwas unternähme, gäbe es das Problem nicht. Die Migrationsbewegungen regulieren sich von selbst. Sie sind Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Ganz Syrien wird niemals nach Deutschland auswandern oder ganz Afrika nach Spanien. Die Migranten sind keine Touristen und versuchen auch nicht, vom Sozialstaat zu leben. Sie suchen würdigere Lebensbedingungen. In Spanien kann man das sehr gut beobachten. In den vergangenen Jahren hat eine halbe Million Ausländer, die ein Bleiberecht besaßen und sogar einen Pass beantragt hatten, Spanien verlassen, weil es hier keine würdigen Bedingungen gibt. Man sollte sich nicht darum sorgen, dass Versprechen gemacht werden, die Migranten anziehen, sondern endlich aufhören, die Konflikte und Kriege in den Herkunftsländern zu schüren. Nur so würden weniger kommen.

Würden Sie die südliche Grenze öffnen? Seit der PSOE an der Macht ist, gibt es wieder gewalttätige Auseinandersetzungen und direkte Zurückweisungen an der Grenze.

Der PCE sagt nicht, dass man die Grenze öffnen sollte. Wir sagen, dass man das Asylrecht respektieren muss. Und dieses Recht verstehen wir in einem sehr weiten Sinn: Es ist sowohl aus Gründen der politischen Verfolgung wie auch aus ökonomischen und sozialen Gründen zu gewähren. Ein Migrant, der aus Senegal oder Kamerun kommt, weil er in diesem Land seiner wirtschaftlichen oder sozialen Rechte beraubt wurde, der ist für uns ein Flüchtling. Menschen, deren wirtschaftliche Rechte entzogen wurden, gehören zur Gruppe derer, denen nach internationalen Abkommen Schutz zu gewähren ist. Das ist eine Angelegenheit, die der Westen nicht zugeben will. Solche Menschen werden dann als »Wirtschaftsflüchtlinge« abgestempelt. Aber es ist ihr gutes Recht, bei uns Schutz zu suchen. Wir müssen natürlich in diesen Ländern dafür sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber einen Grenzzaun zu errichten, der Menschen daran hindern soll, ein Büro zu erreichen, in dem sie einen Asylantrag stellen können – das lehnen wir entschieden ab.

Der PSOE wird den Grenzzaun vermutlich nicht abbauen.

Der PSOE hat noch einen Stacheldraht obendrauf gesetzt.