Wahre Tierrechte (43): Tut ihnen die Ehre nicht an, Squire Trelawny!

Als sie am verschlossenen Hofgatter ankamen, lungerten immer noch zwei bis drei Dutzend Trittbretthetzer davor herum und sonderten Kindersenf ab. »Da kommt ja Jesus!« hohnlachten sie. »Macht die Blinden wieder sehen und die Lahmen wieder gehen! Und demnächst gibt es hier Zwitter aus Mensch und Tier! Kein Wunder, dass ihm die Frau abgehauen ist!« Das galt Jochen, der ein friedfertiger, besonnener Mann war. Aber es gab eine Form von Dummheit und Niedertracht, von Ignoranz und Gemeinheit, die selbst ihn beinahe zum Berserker machte. Er kurbelte – bei dem Auto, das er fuhr, handelte es sich um ein ziemlich altes Modell – seine Fensterscheibe herunter und rief: »Ich habe einen Jagdschein! Und zwar in jeder Bedeutung des Wortes! Wenn ihr euch nicht auf der Stelle verdrückt, kriegt ihr eine Ladung Hasenschrot in den Allerwertesten. Diese kleinen Globuli könnt ihr euch dann gegenseitig« – seine Sprache wurde rustikaler – »aus den Ärschen pulen!«

»Jesus und schießen! Der muss die zweite Wange hinhalten!« Die Schreihälse wollten sich ausschütten vor Schäbigkeit. Andreas ließ das Seitenfenster seines schnieken Wagens herabgleiten und rief dem rohen Volk in fast übertriebenem Ernst zu: »Verzieht euch in eure Chatrooms, ihr Pissflitschen. Kriecht zurück in eure Löcher, ihr Mushrooms ohne Magic! Ab in die Darkrooms eurer Seelen!« Er holte kurz Atem und hob dann um so glühender die Stimme: »In diese Denunziantenstadel gehört ihr samt und sonders hinein. Euch macht niemand und nichts wieder sehend, euch bringt keiner ans Laufen. Euereins muss froh sein, wenn man es kriechen lässt als blinde Regenwürmer! Zertreten sollte man euch!«

Jochen horchte auf. Er hatte Andreas jahrzehntelang nicht gesehen und ihn jetzt auch nur kurz wiedergetroffen, aber diese Rage und dieser Heiligenzornton waren neu, das war mehr als nur Temperament und Kampfeslust. Als die mittlere Meute Anstalten machte, näher zu kommen, rief er Andreas zu: »Tut ihnen die Ehre nicht an, Squire Trelawny! Als Bauer weiß ich den Regenwurm sehr zu schätzen! Ich gebe Euch später Mister Charles Darwins Abhandlung über »Die Bildung der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer« von 1881. Bahnbrechend! Mit nur einem Jahr Verspätung damals auch auf deutsch erschienen, 1983 gab es einen Nachdruck in Jörg Schröders März-Verlag. Ohne diese Lektüre wäre ich niemals Ökobauer geworden!«

»Ist schon recht, Käpt’n Smollett, ist schon recht«, gab Andreas etwas mürrisch zurück und gab seinem Wagen die Sporen.

(Fortsetzung folgt)