Imaginäre Aktien

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gibt sich ahnungslos. Aufgedeckt haben den Betrug Journalisten Foto: Michael Kappeler/dpa

Haben sich »Cum-Ex«-Geschäfte erledigt, seit sie vor sechs Jahren in Deutschland gestoppt wurden? Von wegen: Der große Steuerraub durch windige Finanzjongleure ging auch danach munter weiter. Nach Recherchen von WDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) sind Fahnder einem weiteren Trick auf die Spur gekommen, mit dem die Staatskasse über Jahre und in großem Stil ausgeplündert wurde. Wieder hat die Affäre internationale Ausmaße, und wieder mischen wohl auch deutsche Akteure eifrig mit. Den Berichten zufolge ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen mehrere Mitarbeiter einer inländischen Bank wegen des Verdachts auf Steuervergehen bei Aktiengeschäften. Selbst das Bundesfinanzministerium hat es zur Kenntnis genommen: Die Enthüllungen der Medien wiesen »auf einen ernsten Vorgang hin«.

Auf die neue Betrugsmasche sind die Strafverfolger in Köln im Zuge ihrer Nachforschungen zu den »Cum-Ex«-Deals gestoßen, die weltweit einen Schaden von bis zu 55 Milliarden Euro verursacht haben sollen. Mehrere Kronzeugen sollen ausgepackt und dabei Hinweise auf Transaktionen mit »Phantomaktien« gegeben haben. Dabei geht es um sogenannte American Depositary Receipts (ADR), die von Banken ausgestellt und an den Börsen in den USA stellvertretend für ausländische Aktien gehandelt werden. Eigentlich muss jedes ausgegebene ADR mit einer Aktie hinterlegt sein. Nach Erkenntnissen von US-Ermittlern unterblieb dies allerdings in zahlreichen Fällen. In der Folge kassierten die Inhaber der Papiere Steuererstattungen für »Dividendenauszahlungen«, die es gar nicht gegeben hat, und Banker, Aktienhändler und Investoren teilten die Beute unter sich auf.

Der Mechanismus sei eine »Weiterentwicklung der Teufelsmaschine Cum-Ex«, zitierten WDR und SZ einen Insider. In Deutschland seien die Phantomaktien nicht von echten zu unterscheiden gewesen. Um wieviel Geld der Staat auf diesem Weg betrogen wurde, ist noch nicht zu überblicken, der Schaden könnte sich den Berichten zufolge aber in »mindestens dreistelliger Millionenhöhe« bewegen. In den USA ist die Finanzaufsicht SEC seit den ersten Verdachtsfällen im Jahr 2014 bereits mehrfach gegen Geld­institute wegen des Handels mit Fake-Aktien vorgegangen, darunter auch gegen die Deutsche Bank. Erst im Juli ließ sich deren US-Tochter auf einen Vergleich ein und zahlte 75 Millionen Dollar wegen unsauberer Handhabung von ADR-Papieren in den Jahren 2011 bis 2016.

Wenn die SEC seit vier Jahren mit den Machenschaften befasst und sogar mindestens ein deutsches Institut da­rin verstrickt war: Warum wusste dann niemand in Deutschland davon? Die Reaktion von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) macht jedenfalls glauben, er wäre die Ahnungslosigkeit in Person. In einer schriftlichen Erklärung von Mittwoch nachmittag heißt es, man gehe den Vorwürfen »mit Hochdruck« nach und arbeite eng mit dem Bundeszentralamt für Steuern sowie mit den zuständigen Stellen der Bundesländer zusammen. »Zugleich prüft das Ministerium, inwieweit die bestehenden Verfahren verbessert werden müssen, um Steuerhinterziehung weiter zu erschweren.« Am Donnerstag der Vorwoche soll das Ministerium per Erlass vorsorglich sogar ein digitalisiertes Erstattungsverfahren gestoppt haben, das es Kriminellen bis zuletzt besonders leicht gemacht haben könnte, Staatsgeld abzugreifen.

In den nächsten Wochen wird der Fall den Finanzausschuss des Bundestages beschäftigen, der dazu auch den Bundesfinanzminister hören will. Eine Zusage von Scholz zur Teilnahme an der Ausschusssitzung am 12. Dezember liege vor, sagte der Grünen-­Finanzpolitiker Gerhard Schick am Freitag. Für die Sitzung eine Woche zuvor hatten die Grünen einen Katalog von knapp einem Dutzend Fragen vorgelegt. Sie wollen vor allem herausfinden, warum die deutsche Bankenaufsicht und das Finanzministerium den neuen Steuertricks nicht auf die Spur kamen. Schick forderte »eine transparentere Gesetzgebung und ein Lobbyregister, so dass nicht mehr die Bankenlobby direkt Gesetze ins Buch der Ministerien diktieren kann und wir das noch nicht einmal mitbekommen«. Der finanzpolitische Sprecher der Linksfraktion, Fabio De Masi, fragte: »Wieso müssen Journalisten die Arbeit des Ministers und der Steuerverwaltung machen?«

Der Schaden lässt sich dem Bundesfinanzministerium zufolge noch nicht beziffern. »Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht möglich«, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Als Sofortmaßnahme sei das elektronische Steuererstattungsverfahren »einstweilen« ausgesetzt worden, sagte der Sprecher.