Rund 15.000 Menschen haben am Donnerstag (Ortszeit) in Santiago de Chile gegen die hohe Zahl von Morden an Frauen in dem südamerikanischen Land protestiert. Nach Angaben der Organisatoren wurden in diesem Jahr bereits 47 Frauen und Mädchen Opfer von Gewaltverbrechen. Anlass für die Demonstration war zudem der am Sonntag zu begehende »Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen«. Am Ende des Marsches kam es zu Auseinandersetzungen, als die Polizei in der Nähe des Präsidentenpalastes La Moneda Tränengas und Wasserwerfer gegen die Demonstrantinnen einsetzte. (jW)