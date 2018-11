Barnie Army in Trauer

London. Eine Ära geht zu Ende. Nachdem Rekordweltmeister Phil Taylor mit dem WM-Finale am 1.1.2018 seine Karriere beendet hatte, wird auch der fünfmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld bald abtreten. Sein Termin könnte ebenfalls am 1.1. sein. In jedem Fall wird die WM 2020 sein allerletztes Turnier sein. »Ich gewinne keine Turniere mehr. Ich habe nicht mehr die Motivation und die Fitness, um noch einmal anzugreifen«, so der Niederländer. (dpa/jW)