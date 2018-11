Wohin mit Neymar?

Barcelona. In Spanien brodelt die Gerüchteküche um eine mögliche Rückkehr des brasilianischen Stürmerstars Neymar von Paris St. Germain zu seinem früheren Klub FC Barcelona. Der Sport-Geschäftsmanager der Katalanen, Pep Segura, hatte am Wochenende im Gespräch mit der Zeitung La Vanguardia ein Interesse am teuersten Fußballer der Welt nicht mehr ausgeschlossen. Die Sportzeitung Marca berichtete, Neymar habe nach dem 1:0-Sieg Brasiliens gegen Uruguay auf die Frage eines Journalisten nach einer möglichen Rückkehr »nur geheimnisvoll gelächelt«. (dpa/jW)