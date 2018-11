CH, ENG, PT

Luzern. Es ist ja nicht alles schlecht an der neuen Nations League. Immerhin kommen fulminante Spiele mit irren Ergebnissen zustande: So feierte die Schweiz nach dem furiosen 5:2-Sieg gegen den WM-Dritten Belgien am Sonntag den Einzug ins Final Four in Portugal. Neben den Gastgebern und den Eidgenossen steht auch England in der Endrunde, weil man innerhalb von sieben Minuten gegen Vizeweltmeister Kroatien das Spiel zum 2:1-Sieg drehen konnte. Der vierte Teilnehmer der Endrunde kommt aus der deutschen Gruppe. (dpa/jW)