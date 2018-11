Einsturzgefahr einkalkuliert

Die Industrie will Brummis beladen, bis die Straße wackelt Foto: Friso Gentsch/dpa

Konzerne in der BRD bangen um ihre Profite. Das Exportgeschäft der deutschen Maschinenbauer ist im September leicht eingebrochen. Gegenüber August lieferten die Unternehmen 0,2 Prozent weniger Waren ins Ausland, teilte der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt am Main mit. »Das Geschäft wird zunehmend schwieriger«, erklärte der Chefvolkswirt der Organisation, Ralph Wiechers.

In der vergangenen Woche hatte bereits das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zwischen Juli und September im Vergleich zum 2. Quartal gesunken sei. Rutscht Deutschland in die Rezession? Die Bundesbank erklärte am Montag, das sei nur ein Ausrutscher auf dem Weg des glänzenden Wirtschaftswachstums; die BRD habe lediglich eine kleine »Wachstumsdelle« eingefahren.

Doch stellen sich hiesige Konzerne anscheinend bereits auf verschärften Wettbewerb ein. Insgesamt 13 Verbände – darunter die Wirtschaftsvereinigung Stahl, der Verband der Chemischen Industrie und der Mineralölwirtschaftsverband – hatten von der Bundesregierung verlangt, Lkw generell bis zu einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen beladen zu dürfen.

Derzeit gelten zwei verschiedene Maximalgewichte für Lastwagen. Bei klassischen Straßentransporten dürfen sie 40 Tonnen schwer sein. Im sogenannten kombinierten Verkehr steigt das Höchstgewicht hingegen auf 44 Tonnen. Damit ist gemeint, dass die Güter auf einem Teil der Strecke auf Schiffen oder Zügen transportiert werden.

Viele Firmen beklagen seit langem, dass zuwenig Frachtraum am Markt sei, um all ihre Güter schnell transportieren zu können. Die Anhebung auf 44 Tonnen wäre aus Sicht der Verbände ein guter Schritt, um dieses Problem zu entschärfen. Es müssten dann insgesamt weniger Transporter losgeschickt und es könnten mehrere Millionen Lkw-Fahrten jährlich eingespart werden, erklärten die Verbände. Dadurch würde insgesamt der Kraftstoffverbrauch und damit der CO2-Ausstoß sinken, argumentieren sie. »Der Verkehrssektor würde damit einen signifikanten Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten.«

Genau der Vorteil des höheren Maximalgewichts im kombinierten Verkehr wäre passé, würde man nur noch ein generelles Gesamtgewicht einführen. »Damit würde der (…) Anreiz für die Nutzung der klimafreundlichen Schienengüter- und Binnenschiffsverkehre aufgehoben«, heißt es in der Antwort des Bundesverkehrsministeriums vom Montag. Das Vorhaben der Verbände komme »wegen der unverhältnismäßig höheren Belastung der Straßeninfrastruktur« nicht in Betracht, teilte das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit.

Umweltschützer waren erleichtert über die Haltung Berlins. »Die Angleichung der Maximalgewichte wäre ein Rückschlag für den kombinierten Verkehr«, sagte Arne Fellermann von der Umweltschutzorganisation BUND. Dadurch würde der Straßenverkehr attraktiver für die Transportbranche – und dies wiederum wäre schlecht für den Klimaschutz. (dpa/jW)