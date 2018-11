Inhumane Flüchtlingspolitik

Zu den am Sonntag bekanntgewordenen Pläne aus dem Bundesinnenministerium zur Durchsetzung von Dublin-Überstellungen und Abschiebungen erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Montag:

Mehr Schikanen, mehr Kontrolle, mehr Zwang – das ist das unveränderte Motto des Bundesinnenministers in der Flüchtlingspolitik. Unangekündigte Abschiebungen stürzen Geflüchtete bereits jetzt in Angst und Verzweiflung. Und nun will Seehofers Ministerium den Druck noch weiter erhöhen, indem Geflüchtete stärker überwacht und Ärzte dauerhaft als willige Abschiebungsgehilfen eingespannt werden. Die geplante nächtliche Meldepflicht – mit Haftandrohung bei Verstoß – ist aus meiner Sicht klar grundrechtswidrig.

Die Bildungsgewerkschaft GEW erklärte am Montag zum neuen Bund-Länder-Programm »Personal an Fachhochschulen«:

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Einigung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) auf das neue Bund-Länder-Programm »Personal an Fachhochschulen« begrüßt. Sie vermisst aber Ansätze, die Karrierewege der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Fachhochschulen zu verbessern. »Gut, dass Bund und Länder endlich grünes Licht für ein Fachhochschul-Personalprogramm gegeben haben. Die GEW hatte sich bereits 2016 für ein entsprechendes Vorhaben stark gemacht. Das neue Bund-Länder-Programm greift aber zu kurz, wenn es die Fachhochschulen nur bei der Finanzierung zusätzlicher Professuren unterstützt«, sagte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung. »Wir brauchen darüber hinaus wirksame Impulse, um berechenbare Karrierewege zu schaffen und die Beschäftigungsbedingungen an Fachhochschulen zu verbessern. Dazu gehören Tenure-Track-Professuren (Qualifikationsprofessur zur Festanstellung, jW) wie an Universitäten, aber auch der Auf- und Ausbau des akademischen Mittelbaus der Fachhochschulen.«

(…) Mit dem Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses finanzieren Bund und Länder von 2017 bis 2032 1.000 Tenure-­Track-Professuren an Universitäten. Dieses Modell sollte nach Kellers Überzeugung auch auf Fachhochschulen übertragen werden. »In vielen Fachrichtungen gibt es hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher, denen aber die für eine Fachhochschulprofessur notwendige Berufspraxis fehlt. Die mangelnde Praxis sollte künftig im Rahmen einer Tenure-Track-Professur nachgeholt werden können. So könnte die Praxiserfahrung zugleich wissenschaftlich begleitet und reflektiert werden«, erklärte der GEW-Hochschulexperte. »Um den Anteil der Frauen an der Zahl der Fachhochschulprofessuren zu erhöhen, sollten 50 Prozent der mit dem neuen Personalprogramm geförderten Professuren mit qualifizierten Wissenschaftlerinnen besetzt werden«, ergänzte Keller.

Darüber hinaus sollten Bund und Länder im Rahmen einer »Entfristungsoffensive« für 10.000 zusätzliche Dauerstellen an Fachhochschulen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen – »als Beitrag zum Ausbau des akademischen Mittelbaus, den diese Hochschulen benötigen, um ihrer erweiterten Aufgabenstellung gerecht zu werden«, unterstrich Keller.