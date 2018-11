Istanbul. Nach einer Razzia am vergangenen Freitag, bei der in der Türkei zunächst 13 Akademiker und Kulturschaffende festgenommen wurden, muss einer der Beschuldigten, Yigit Aksakoglu, in Untersuchungshaft bleiben. Dem Mitarbeiter einer Stiftung für frühkindliche Entwicklung werden »ziviler Ungehorsam« und »gewaltfreier Protest« im Zusammenhang mit den Kundgebungen im Istanbuler Gezi-Park 2013 vorgeworfen. (dpa/jW)