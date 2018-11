USA: Gespräche mit Taliban bestätigt

Kabul. Der Sprecher der afghanischen Taliban, Sabiullah Mudschahid, hat am Montag bestätigt, dass in der vergangenen Woche in Katar Gespräche mit einer hochrangigen US-Delegation stattgefunden haben. Allerdings sei es bei keinem Thema zu einer Einigung gekommen. Die Aufständischen bestehen auf einer »islamischen Regierung«. Der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad zeigte sich gegenüber afghanischen Medien dennoch »vorsichtig optimistisch«, dass es zu einem innerafghanischen Dialog kommen könne. (dpa/jW)