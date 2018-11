Britischer Außenminister im Iran

Teheran. Der britische Außenminister Jeremy Hunt ist am Montag in Teheran mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif zusammengekommen. Bei den Gesprächen ging es um die Freilassung mehrerer im Iran inhaftierter britischer Staatsbürger und um Teherans Rolle in Syrien und im Jemen. Bereits zuvor hatte Hunt Großbritanniens Festhalten am Wiener Atomabkommen auch nach dem Ausstieg der USA bekräftigt. (dpa/IRNA/jW)