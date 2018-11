Tel Aviv. Israels Erziehungsminister Naftali Bennett von der rechten Siedlerpartei »Jüdisches Heim« hat am Montag seine Forderung nach Übernahme des Verteidigungsministeriums zurückgezogen und angekündigt, in der Regierungskoalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu bleiben. Damit verfügt das Kabinett in der Knesset weiter über eine knappe Mehrheit von einer Stimme. (dpa/jW)