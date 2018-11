Scherbenhaufen neoliberaler Politik

Matteo Renzi nach seinem Rücktritt als PD-Chef am 12. März in Rom Foto: Domenico Stinellis/AP/dpa

Erst siebeneinhalb Monate nach der katastrophalen Wahlniederlage der italienischen Demokratischen Partei (Partito Democratico, PD) vom 4. März – als sie von 40,8 Prozent bei den EU-Wahlen 2014 auf 18,7 Prozent abgestürzt war – sind am Wochenende in Rom rund 1.000 Delegierte zu einem Kongress der PD zusammengekommen. Die Versammlung war ausdrücklich nicht als Parteitag einberufen worden, sondern sollte diesen wie auch die Wahl eines neuen Parteichefs vorbereiten. Dieser soll im Februar wieder durch Vorwahlen bestimmt werden, an denen auch Nicht-PD-Mitglieder teilnehmen können.

Der seit dem Rücktritt Matteo Renzis nach der Wahlniederlage amtierende Parteisekretär Maurizio Martina eröffnete die Tagung, auf der er entsprechend der Vorgaben des Statuts ebenso wie sämtliche Mitglieder der Leitungsgremien seinen Rücktritt erklärte. Ihre Aufgaben übernimmt bis zur Neubestimmung des Sekretärs durch die Vorwahlen und der neuen Führungsorgane durch den Parteitag eine von ihm eingesetzte Kongresskommission.

Die 2008 aus einer Fusion der Linksdemokraten und der katholischen Zentrumspartei Margherita hervorgegangene PD steht vor dem Scherbenhaufen ihrer neoliberalen Politik. Der frühere Christdemokrat Renzi, der ab 2013 Partei- sowie zwischen 2014 und 2016 Regierungschef war, hatte diesen Kurs mit seiner Kollaboration mit dem Führer der ultrarechten Forza Italia (FI), Expremier Silvio Berlusconi, zugespitzt. Er hatte sich sogar bereit erklärt, mit Berlusconi ein Wahlbündnis einzugehen und danach eine Regierung zu bilden. Als Reaktion auf diesen Kurs verließen weit über 100.000 Mitglieder die PD, Millionen Wähler liefen zu der zunächst unter linkem Etikett auftretenden Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) über. Nach der Wahl schwenkte diese nach rechts um und bildete mit der rassistischen Lega eine gemeinsame Regierung.

Renzi selbst blieb der Tagung am Wochenende fern, doch seine Anhänger dominierten die Diskussionen. Die in Rom erscheinende Tageszeitung La Repubblica, die als Sprachrohr der PD gilt, zitierte Martina mit den Worten, dass »die bisherige Arbeit ungenügend« gewesen sei und die PD »eine Alternative« entwickeln müsse. Offen blieb allerdings, wie sich diese vom bisherigen Kurs unterscheiden solle. Vor allem aber beschwor Martina »die Einheit der Partei«, um die Linke um sich zu scharen. Ohne auf die Manöver der Regierung unter Lega und M5S einzugehen, betonte er das Eintreten für einen Verbleib Italiens in der EU. Den »europäischen Horizont« aufzugeben sei Wahnsinn.

Zur Wahl des neuen Parteichefs haben sich sechs Kandidaten angemeldet, von denen zwei Chancen eingeräumt werden. Renzi favorisierte den früheren Innenminister Marco Minniti, der als ausgesprochen rechts gilt. Unter ihm wäre eine weitere Umgestaltung der PD zu einer Partei der »Mitte« zu erwarten, die den letzten linken Ballast über Bord wirft. Sein wichtigster Kontrahent ist der Präsident der Regionalregierung des Latiums, Nicola Zingaretti. Obwohl er als Linker gesehen wird, will er den neoliberalen Kurs ohne nennenswerte Abstriche fortsetzen, zugleich jedoch die geschrumpfte linke Basis bei der Stange halten. Beide Spitzenkandidaten kündigten an, in der Wahlkampagne keine Gegner zu sein und danach zusammenarbeiten zu wollen. La Repubblica schließt aber auch nicht aus, dass der scheidende Parteichef Martina erneut als Kompromisskandidat ins Rennen geschickt wird, um die Partei zusammenzuhalten. Nicht auszuschließen ist ebenfalls, dass sich Renzi erneut bewirbt.