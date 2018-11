Nicht allein die Autofahrer

Gelbe Westen gegen Macron: Hunderttausende Menschen gingen am Wochenende in Frankreich auf die Straße Foto: Claude Paris/AP Photo/dpa

Die Kommentatoren französischer Medien waren sich am Montag einig: Der am Wochenende landesweit artikulierte Protest gegen Staatschef Emmanuel Macron richtete sich nicht gegen Klimaschutz, sondern gegen den Versuch der Regierung, die Kosten der mit diesem begründeten »Energiewende« den unteren Einkommensschichten aufzuladen. Zum Widerstand gegen die für Januar geplante Erhöhung der Benzinsteuer hatten nach Angaben des Innenministeriums mehr als 300.000 Menschen an rund 2.050 Aktionen teilgenommen. Sie blockierten Verkehrsknotenpunkte, Autobahnen und Schnellstraßen. Macron und sein Ministerpräsident Édouard Philippe suchen nun nach dem Ausweg aus ihrer bisherigen Umweltpolitik, die Unternehmer weitgehend in Ruhe lässt und statt dessen die Sozialstruktur des Landes finanziell aushöhlt.

Nur vordergründig war der Massenprotest eine Sache der Autofahrer. Zwar sind von der angekündigten Steuererhöhung vor allem Berufstätige in den Außenbezirken des Landes betroffen. Wo es im Dorf weder Schule und Kindergarten noch Metzger, Bäcker, Post, Supermarkt, Arzt oder Apotheke gibt, »geht ohne Auto gar nichts«, wie eine Demonstrantin am Samstag Journalisten gegenüber klagte. Doch der Zorn richtet sich längst gegen Macrons politisches Gesamtprogramm. Auf Transparenten gaben die Menschen, die gelbe Sicherheitswesten zu ihrem Erkennungszeichen gemacht haben, dem Mann im Élysée-Palast schriftlich, was sie empört: »Zu viele Steuern, zu viele Selbstmorde, zu viele Obdachlose!«

»Wie soll man den Arbeitern, Handwerkern oder Bauern, die gerade so eben den Mindestlohn verdienen, erklären, dass es falsch ist, gegen die Verteuerung des Kraftstoffs zu protestieren?« fragte am Montag die Pariser Tageszeitung Libération. Wenn es keinen finanzielle Ausgleich für die Lasten gebe, müssten ausgerechnet die unteren und mittleren Einkommensschichten in erster Linie die »für den Energiewandel notwendigen sozialen Opfer« erbringen. Die 1904 vom Sozialisten Jean Jaurès gegründete L’Humanité, lange das Zentralorgan der Französischen KP, kommentierte: »Viele von denen, die gelbe Westen getragen haben, halten sich von der Politik fern. Aber diese (Politik), die in den Händen der Liberalen und Oligarchen liegt, beschäftigt sich mit ihnen. Diese Bewegung, die in den sozialen Netzwerken ins Leben gerufen wurde, ist in die Arena der öffentlichen Debatte eingezogen. Um fortzubestehen, braucht sie Vorschläge für Veränderungen, um soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten – und einen ökologischen Wandel, der nicht zu Lasten der ärmeren Schichten geht.«

Gerechtigkeit bietet der ehemalige Investmentbanker Macron nicht an. Sein Programm ist auf Privatisierung der gesamten Sozialpolitik ausgerichtet. Von den Schulen bis hin zum Gesundheitswesen bedroht seine Politik Strukturen, die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hart erkämpft wurden. Auch das steht hinter den sich ausweitenden Protesten, die Macrons rechtskonservativer Bildungsminister Jean-Michel Blanquer am Wochenende mit dem 1934 in Paris von Faschisten inszenierten »antistaatlichen« Aufstand gegen die Republik gleichsetzte.

Der seit dem Abgang des früheren Präsidenten François Hollande auf Umfragewerte unter zehn Prozent geschrumpfte Parti Socialiste (PS) warnte vor der Gefahr, dass aus dem »Bauernaufstand« eine »populistische Bewegung, ähnlich der Fünf-Sterne-Partei in Italien«, entstehen könnte. Daraus spricht die Furcht der etablierten Parteien vor den »aufgeweckten Franzosen«, wie sich die Protestierenden am Samstag selbst bezeichneten.