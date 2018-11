Unheilige Allianz

Nicht in Fragen einer Meinung: IG-Metall-Chef Jörg Hofmann (l.) und Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger Foto: (c) Copyright 2018, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Der Präsident des Unternehmerverbands Gesamtmetall, Rainer Dulger, denkt mit Schrecken an die Novemberrevolution: »In der Bevölkerung herrschten Hunger und Not, zugleich hatten die Unternehmer in den revolutionären Wirren eine Verstaatlichung zu fürchten«, sagte er der FAZ (Montagausgabe). Glücklicherweise hätten vorausschauende Gewerkschafter sich mit dem Kapital auf einen Pakt eingelassen: »Hier wurzelt das Grundverständnis der Tarifautonomie, die über so lange Zeit unsere Wirtschaft zum allseitigen Vorteil befriedet hat«, sagte Dulger.

Allerdings fühlt sich der Unternehmerpräsident von den »Sozialpartnern« eingeengt; das Tarifsystem ist ihm eine Last – eine »Reform« müsse her. Denn die Tarifpolitik stecke wegen der Digitalisierung und der daraus folgenden individuelleren Arbeitsverhältnisse in einer Phase des Umbruchs.

Vielleicht könne man den Umbruch auch partnerschaftlich gestalten? »Wie gut unsere Sozialpartnerschaft in Ernstfällen funktionieren kann, hat sich ja etwa im Umgang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise nach 2008 gezeigt.« Vor zehn Jahren hatte die IG Metall zugestimmt, in vielen Industrieunternehmen auf Kurzarbeit umzustellen.

Der Staat dürfe sich nicht fortwährend auf die Seite der Arbeiter stellen: »Ein aktuelles Beispiel ist das Gesetz zur sogenannten Brückenteilzeit. Davor war es die Regulierung der Zeitarbeit, die Tarifverträge aushebelte, davor der gesetzliche Mindestlohn – da darf man sich nicht wundern, wenn Unternehmen fragen: Wozu noch ein Tarifvertrag, wenn doch am Ende alles per Gesetz geregelt wird«, meinte Dulger. »Übrigens sollten sich auch die Gewerkschaften fragen, ob es ihrer Mitgliederwerbung hilft, wenn sich um alles der Gesetzgeber kümmert.«

Deshalb beschwört Dulger die gute, alte Sozialpartnerschaft. Der IG Metall bot er an, den Tarifvertrag der Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ein diskussionswürdiger Ansatz sei der Vorschlag der »Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände« (BDA): eine »modulare Tarifbindung«, bei der Betriebe anstelle des ganzen Flächentarifs nur einzelne »Bausteine« wählen könnten.

In den »komplexen Regelungen« des Flächentarifs für die Metall- und Elektroindustrie fänden sich kleine und mittlere Unternehmen kaum noch wieder, erklärte Dulger den Umstand, dass nur noch gut die Hälfte der Beschäftigten der Branche in tarifgebundenen Unternehmen arbeitet. Ursprünglich hätten Tarifverträge die Funktion gehabt, Mindestbedingungen zu definieren. »Heute ist zumindest der Metall-Tarif eine Zementierung von Maximalbedingungen.«

Auch in den rund 3.700 Unternehmen ohne Tarifbindung gebe es »alle denkbaren Formen geregelter Arbeitsbeziehungen«, meinte Dulger. Bei fast allen diesen Vereinbarungen sei auch die IG Metall dabei, so dass in der Gesamtsicht auf die Branche die sozialpartnerschaftlichen Bindungen »beeindruckend stark« seien. (dpa/jW)