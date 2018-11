»Weder hysterisch noch ignorant damit umgehen«

Observation aus Balkonien: Vor staatlicher Beobachtung muss man sich zu schützen wissen Foto: Boris Roessler dpa/lhe

Durch eine Panne des niedersächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz ist es der Basisdemokratischen Linken (IL) in der vergangenen Woche gelungen, einen 24jährigen Informanten zu enttarnen. Wie bewerten Sie diesen Fall?

Ich bin jedenfalls nicht sonderlich überrascht. In der Stadt gibt es seit vielen Jahren eine vielfältige aktive linke Bewegung, die in verschiedenen Politikfeldern unterwegs ist. Nicht zuletzt sorgen die linken Strukturen und Netzwerke in Göttingen dafür, dass sich die Neonaziszene dort nicht breitmachen kann, weil sie auf schwerwiegende politische Gegenwehr stößt.

In Göttingen befindet sich unsere Geschäftsstelle, die Rote Hilfe ist ebenfalls Gegenstand der Überwachung des Inlandsgeheimdienstes, wenn wir den sogenannten Verfassungsschutzbericht des Bundes aufschlagen. Inwieweit wir von der Tätigkeit des Informanten betroffen sind, werden wir prüfen.

Die Geheimdienste von Bund und Ländern haben bekanntlich eine Vielzahl von V-Leuten in der rechten Szene, Stichwort NPD und NSU. Wird die politische Linke mindestens genauso ausgeforscht?

Darüber kann ich nur spekulieren. Aber es kommt immer wieder vor, dass verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler in universitäre Gruppen eingeschleust werden, um dort Strukturermittlung zu betreiben und die linke Bewegung auszuspionieren. Auch in Göttingen gab es ja vor nicht allzu langer Zeit den Fall, dass von polizeilicher Seite offenbar illegal Akten über Aktivistinnen und Aktivisten angelegt wurden. Dies fiel nur auf, weil ein ehemaliger Beamter an die Öffentlichkeit ging. Auch aus anderen Städten sind Fälle bekannt, wo verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler aufflogen, wie in Heidelberg oder Hamburg.

Gibt es einen geeigneten Weg, mit staatlicher Bespitzelung umzugehen?

Es ist genau richtig, weder hysterisch noch ignorant damit umzugehen. Wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig zu misstrauen, schwächt das unsere politischen und sozialen Zusammenhänge, hat Auswirkungen auf unser Alltagsleben und speziell unsere politische Arbeit. Das sollten wir nicht zulassen.

Diese Angriffe auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre ebenfalls keine Option, weil es den Behörden ihre Arbeit, uns zu überwachen, zu leicht machen würde. Wichtig ist für uns ein bewusster politischer Umgang. Im speziellen Fall sollte dem juristisch, aber vor allem auch politisch begegnet werden.

Wer hat denn diesen Einsatz politisch konkret zu verantworten, eine vor allem zu Beginn auch sehr junge Person zum Informanten zu machen mit allen Konsequenzen für alle Beteiligten? Und was sollte denn einen derart schwerwiegenden Grundrechtseingriff rechtfertigen, der mit Sicherheit sehr viele junge Aktivistinnen und Aktivisten betrifft? Sämtliche Grundrechtsorganisationen, fortschrittliche Juristinnen und Juristen sowie die gesamte Linke sollten politisch Sturm dagegen laufen.

Wie sehr lähmt die Gefahr möglicher Überwachung die politische Arbeit?

Im besten Fall gar nicht, denn das wäre genau das seitens der Repressionsbehörden gewünschte Verhalten. Wir sollten uns immer klarmachen: Das Infragestellen von derzeitigen Eigentumsverhältnissen und die Suche nach Alternativen zu Armut, Unterdrückung, Krieg und Umweltzerstörung ist legitim und wird immer wichtiger. Daran ändern auch verdeckte Ermittler oder Informanten nichts.

Wie ließe sich die Unterwanderung durch verdeckte Ermittler verhindern?

Ein gutes Mittel gegen Infiltration sind politische Gruppen, in denen die Mitglieder sich gut kennen, Freundschaften und ein solidarisches Miteinander pflegen. Und natürlich ist Datensparsamkeit in manchen Bereichen enorm wichtig. Ein anderer Bereich, der von Überwachung betroffen ist, ist ja die elektronische Kommunikation. Da empfehlen wir, verschlüsselte Kommunikation zum Standard zu machen, wie das ja auch viele linke Organisationen bereits praktizieren. Wir sollten um überwachungsfreie Kommunikation kämpfen. Auch aus diesem Grund ist das Engagement gegen die neuen Polizeigesetze enorm wichtig.