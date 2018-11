Neu-Delhi. Ornella Wahner hat für den größten Erfolg im deutschen Amateurboxen der Frauen gesorgt. Die 25 Jahre alte Federgewichtlerin besiegte am Sonnabend im Finale der Weltmeisterschaften in Neu-Delhi die Inderin Sonia Chahal mit 4:1 Punktrichterstimmen. Damit hat Wahner die erste deutsche Goldmedaille in der WM-Geschichte der Frauen erobert. Sie beeindruckte ihre Gegnerin mit einem offensiven Kampfstil. »Das war genau unsere Marschroute. Wir wussten: Wir dürfen der Inderin keine Luft lassen«, erklärte Trainer Michael Timm. (dpa/jW)