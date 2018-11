Brandstifter

Magdeburg/Wiesbaden. Die Landesinnenminister beraten darüber, ob das Zünden von Bengalos in Stadien und auf Demos künftig härter bestraft werden soll. Auf der anstehenden Herbstkonferenz in Magdeburg (28. bis 30. November) wird der Vorschlag diskutiert, den Einsatz von Pyrotechnik in Menschenmengen künftig mit bis zu einem Jahr Haft zu bestrafen. Das erklärte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchef Holger Stahlknecht (CDU), gegenüber dpa, wie die Agentur am Sonntag meldete. (dpa/jW)