Russisches Gas für Boston

Ein Tanker mit Flüssigerdgas am Hafen von Sabetta auf der sibirischen Jamal-Halbinsel (30.3.2017) Foto: Olesya Astakhova/REUTERS

Die USA warnen die Europäer vor dem Import von russischem Erdgas, führen es aber gelegentlich selbst ein. Am 16. November teilte die Sprecherin des Moskauer Außenministeriums, Maria Sacharowa, mit, dass »mindestens drei« Tanker mit Flüssiggas vom Terminal der russischen Halbinsel Jamal »vor kurzem« die Ostküste der Vereinigten Staaten erreicht hätten. Sie fügte hinzu, es sei bei all der »negativen Rhetorik aus Washington« seltsam genug, dass das russische Gas erfolgreich in die USA geliefert werde.

Ob die Sprecherin die Wahrheit sagte, ist schwer festzustellen: Sie nannte weder den Zielort noch die Namen der Schiffe, und ihre Ankündigung ließ sich durch westliche Quellen nicht bestätigen oder gar konkretisieren. Sicher ist aber, dass bereits im Januar ein Schiff mit Flüssiggas von Jamal im Hafen von Boston, der Hauptstadt des Bundesstaates Massachusetts im Nordosten der USA, angelegt hatte. Darüber wurde damals in US-amerikanischen und europäischen Medien groß berichtet und lebhaft diskutiert. Zum einen war es die erste Erdgaslieferung aus Russland, die jemals die Vereinigten Staaten erreichte, zum anderen gehört zu den Hauptaktionären des Jamal-Projektes das russische Unternehmen Nowatek. Dieses steht seit 2014 auf der Sanktionsliste der US-Regierung. Ein zweites Schiff mit russischem LNG (»Liquefied natural gas«, zu deutsch: Flüssigerdgas) erreichte Boston Anfang März.

Seit einigen Jahren sind die USA der größte Erdgasförderer der Welt. Zwar exportieren sie den Rohstoff in wachsendem Umfang und kämpfen um mehr Anteile am Weltmarkt, andererseits importieren sie aber zusätzliche Mengen in einige Landesteile, für die das strukturell günstiger ist. Die Lieferungen erfolgen durch mehrere Pipelines hauptsächlich aus Kanada. Für den Transport über See wird Gas durch Tiefkühlung auf unter minus 160 Grad verflüssigt und verdichtet. Die Vereinigten Staaten führen bisher nur relativ geringe Mengen dieses LNG ein, das hauptsächlich aus dem Karibikstaat Trinidad und Tobago kommt.

Der Nordosten der USA, insbesondere auch die Region um Boston, ist an das Pipelinenetz zur Verteilung des innerhalb des Landes geförderten Gases bisher nicht oder nur unzureichend angeschlossen. Und das, obwohl mit dem großflächigen Marcellus-Feld das umfangreichste Erdgasvorkommen des Landes buchstäblich »vor der Haustür« liegt. Eine Versorgung Bostons mit LNG aus den Fördergebieten im Süden der USA, die es insbesondere in Texas gibt, ist aufgrund eines fast hundert Jahre alten Gesetzes ausgeschlossen: Der »Jones Act« von 1920 schreibt vor, dass Waren zwischen den Häfen des Landes nur mit Schiffen transportiert werden dürfen, die in den Vereinigten Staaten hergestellt wurden. Die USA verfügen aber bisher nicht über für LNG geeignete Tanker. In Verbindung mit dem extrem kalten Winter zu Beginn des Jahres resultierte daraus die Notwendigkeit, außerplanmäßig Gas nach Boston zu bringen.

Russisches Erdgas als solches ist von den US-Sanktionen nicht betroffen. Die Herkunft der Lieferungen von der Jamal-Halbinsel im westsibirischen Polarmeer wurde zwar nicht direkt verschleiert, allerdings wurde deren Deklaration in mehreren Schritten technisch umgangen. Zunächst wurde das Gas an die malaysische Firma Petronas verkauft und auf deren Rechnung zu einem Hafen und LNG-Terminal auf der britischen Is le of Grain, nahe der Mündung der Themse, transportiert. Dort wurde es auf einen französischen Tanker »umgeladen«, der es mit einem kleinen Umweg über Spanien nach Boston brachte. Auch bei der zweiten Lieferung von Anfang März war ein französisches Schiff im Einsatz. Beide Tanker gehören dem Unternehmen Engie, das zu einem knappen Drittel im Besitz des Staates Frankreich ist.

In diesem Zusammenhang bedeutsam ist die Tatsache, dass der französische Energiekonzern Total mit 20 Prozent am Jamal-Projekt beteiligt ist. Weitere Teilhaber sind neben der russischen Nowatek der staatliche chinesische Ölkonzern CNPC und der ebenfalls chinesische Investmentfonds Silk Road Fund. Der Export vom Industriekomplex auf der Halbinsel Jamal aus war erst im Dezember 2017 aufgenommen worden. Der Boston-Deal war erst die zweite Lieferung überhaupt von dort – die erste war nach China gegangen.