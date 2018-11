Brüssel verabschiedet London

Mit verteilten Rollen: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk und der EU-Verhandlungsleiter für den »Brexit«, Michel Barnier (von links), am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Brüssel Foto: Yves Herman /REUTERS

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten und Großbritanniens haben am Sonntag in Brüssel den Vertrag über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union im kommenden März gebilligt. Er soll als Grundlage für einen geregelten »Brexit« dienen. Das Abkommen muss noch durch das britische Parlament ratifiziert werden. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz schloss Nachverhandlungen aus. Die Chefs der verbleibenden 27 EU-Staaten unterstützten am Sonntag bei einem Sondergipfel in Brüssel zudem eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk mitteilte.

Der Austrittsvertrag war in 17monatigen Verhandlungen zwischen Brüssel und London ausgearbeitet worden. Darin sind die Bedingungen der Trennung festgeschrieben – etwa die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und Schlusszahlungen des Vereinigten Königreichs an die EU von schätzungsweise rund 45 Milliarden Euro. Vorgesehen ist außerdem eine Übergangsfrist bis Ende 2020. Sie könnte noch bis Ende 2022 verlängert werden. In dieser Zeit soll sich für die Wirtschaft und die Bürger beider Seiten praktisch nichts ändern.

Begleitet wird der Vertrag von der politischen Erklärung über eine sehr enge Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft nach dem Brexit. Die könnte ein Handelsabkommen sowie eine enge Zusammenarbeit bei Verteidigung, Sicherheit, Forschung und Klimawandel umfassen. Details müssen nun in den kommenden Jahren ausgehandelt werden.

Kurz vor Beginn des Gipfels warb Premierministerin May in einem »Brief an die Nation« um Zustimmung zu der Einigung. Die Vereinbarung respektiere das Ergebnis des »Brexit«-Referendums und sei ein »Moment der Erneuerung und der Versöhnung«, schrieb May in dem am Sonntag in mehreren Zeitungen veröffentlichten Schreiben. Das Parlament in London solle der Einigung zustimmen. Sie sei im »nationalen Interesse«, argumentierte May. Neben der Opposition haben auch Mitglieder von Mays Tories angekündigt, in Westminster gegen den Brexit-Vertrag stimmen zu wollen. Großbritannien war 1973 dem europäischen Staatenverbund beigetreten. Im Juni 2016 stimmte einen knappe Mehrheit der Wähler bei einem Referendum für den Austritt. (AFP/dpa/jW)