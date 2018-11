Bombige Geschäfte

Der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Joseph Käser Foto: Kay Nietfeld/dpa

Trotz internationaler Kritik an Saudi-Arabien tritt Siemens-Chef Josef Käser, der sich Joe Kaeser nennt, am heutigen Montag auf einer Konferenz des Staatskonzerns Saudi Aramco auf. Ein Sprecher des Münchner Konzerns bestätigte am Sonntag laut Reuters Käsers Teilnahme an der Konferenz »In-Kingdom Total Value Add« (IKTVA) für Zulieferer von Saudi Aramco in Dammam am Persischen Golf. Auch der Chef des Schweizer Rivalen ABB, Ulrich Spiesshofer, nimmt an der Konferenz teil. Vor vier Wochen hatte Käser seine Reise zu einer von der Regierung des Ölstaates ausgerichteten Investorenkonferenz in letzter Minute abgesagt. Kurz zuvor hatte Saudi-Arabien nach wochenlangen Dementis eingestanden, dass der regierungskritische Journalist Dschamal Chaschukdschi im Konsulat des Königreichs in Istanbul getötet wurde. Mehrere Länder verhängten daraufhin Sanktionen gegen das Land.

Auch deutsche Lobbyisten unterstützen den Kronprinzen von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman. Das geht aus einem 50seitigen internen Strategiepapier der Berliner PR-Agentur WMP hervor, über das Bild am Sonntag berichtete. »WMP bietet Zugang zum Kanzleramt, dem außen- und sicherheitspolitischen Berater und dem Chef-Ökonom, sowie zu den Bildungs- und Kulturministerien der 16 Bundesländer«, heißt es demnach in dem Papier. Für die WMP AG habe sich auch Friedrich Merz, der den CDU-Vorsitz übernehmen will, starkgemacht. Hinweise zu ihm auf der Website der Agentur seien allerdings nun gelöscht worden.

Laut einem Bericht der New York Times vom vergangenen Donnerstag (Ortszeit) strebt das absolutistische Königshaus Saudi-Arabiens womöglich nicht nur nach westlicher Technik und politischem Einfluss, sondern auch nach der Atombombe. Begründet wird dies mit den Verhandlungen zwischen dem US-Energieministerium und dem Regime. Es sei dabei um den Kauf von Plänen für Atomkraftwerke im Wert von bis zu 80 Milliarden Dollar gegangen. In den USA gebe es deshalb die Sorge, Saudi-Arabien könnte seinen eigenen Nuklearbrennstoff für ein geheimes Waffenprojekt produzieren. (jW)