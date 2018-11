Wir Migranten

Verzweiflung, Elend und Not angesichts der Zumutungen des globalen Kapitalismus (Geflüchtete aus Honduras in Mexiko auf dem Weg zur US-amerikanischen Grenze, 4. November 2018) Foto: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

Im Juni fand im gewerkschaftsnahen Fritz-Hüser-Institut in Dortmund zum vierten Mal das Symposium »Richtige Literatur im Falschen« statt, das 2015 von Ingar Solty und Enno Stahl ins Leben gerufen worden war. Die diesjährige Konferenz stand unter dem Thema »Literatur in der neuen Klassengesellschaft«. Wir dokumentieren an dieser Stelle leicht gekürzt das Referat »Literatur der Migration« von Ingar Solty. (jW)

These 1: Kapitalismus bedeutet ungleiche Entwicklung und damit Migration

Die kapitalistische Entwicklung produziert Migrationsbewegungen: Bedingung des Kapitalismus ist die Existenz einer Klasse von Menschen, die außer ihrer Arbeitskraft keine Produktionsmittel besitzen und auf deren Verkauf als Ware angewiesen sind. Historisch entstand der Kapitalismus als Agrarkapitalismus infolge des Bauernlegens. Diesem Zustand folgte die kapitalistische Industrialisierung und Urbanisierung, und das wiederum bedeutete Binnenmigration.

Kapitalistischer Take-off produzierte jedoch ganz allgemein »Überschussbevölkerungen«: die »gefährlichen Klassen«. Sie wurden im Frühkapitalismus in die englischen Arbeitshäuser gepfercht, verprügelt oder als »Indentured servants«, als Schuldsklaven, in die Neue Welt deportiert. Die entwickelten kapitalistischen Länder entledigten sich historisch ihrer eigenen überschüssigen Bevölkerung durch Siedlerkolonialismus – auf den amerikanischen Kontinent, in die Strafkolonie Australien oder nach Afrika. Die zum Sozialimperialismus gewandelte bürgerliche Sozialreform in Deutschland plante zunächst »Kolonien für Arbeitslose«, um das eigene nicht verwertbare Proletariat dann in Richtung Afrika und Osteuropa abzuschieben. Aus diesem Umstand resultierte dann auch die faschistische Rede vom »Drang nach Osten«, vom »Volk ohne Raum«.

Die große Erzählung unserer Zeit heißt neoliberale Wende und Projekt der Globalisierung zwecks Wiederherstellung der Klassenmacht des Kapitals. Diese Wende führte zu einer kapitalistischen Durchdringung des globalen Südens. Die Schuldenkrise der 1980er Jahre erzwang dort die Marktöffnung. Die Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank hatten – im Profitinteresse westlicher Konzerne – eine Proletarisierung von Hunderten von Millionen Menschen zur Folge. Zwischen 1980 und 2016 hat sich laut der UN-Behörde Internationale Arbeitsorganisation die globale Arbeiterklasse von 1,9 Milliarden Menschen (bei einer damaligen Weltbevölkerung von 4,4 Milliarden Menschen) auf 3,5 Milliarden (von nun 7,3 Milliarden) Menschen fast verdoppelt und ist damit deutlich schneller gewachsen als die Weltbevölkerung insgesamt. Ein Effekt dieser Massenproletarisierung war und ist Migration: Landflucht, Binnenmigration, Hyperurbanisierung. Der US-Soziologe Mike Davis spricht vom »Planet der Slums«; waren noch in den 1980er Jahren die größten Städte der Welt New York, Tokio und London, so sind es heute die Megacities wie Dhaka, Lagos usw.

Das große Drama unserer Zeit: Dieser »Überschuss« an »gefährlichen Klassen« im globalen Süden kann heute nicht in Siedlerkolonien »abfließen«. Christoph Butterwegge sagt: »Armut ist Hauptmigrationsgrund«. Das ist falsch und richtig zugleich. Falsch, weil unmittelbar der Krieg der Hauptfluchtgrund ist. Richtig jedoch, weil das Problem einer »Überschussbevölkerung« im Innern von Staaten des globalen Südens zu Verteilungskonflikten führt, die gewaltsam ausgefochten werden und sich dabei rasch ethnisieren und konfessionalisieren. Im Prozess des Staatszerfalls müssen immer mehr Menschen ihr jeweiliges Land verlassen. Und wenn diese Kriege sich dann, wie in Syrien, in kürzester Zeit zu Stellvertreterkriegen mit Beteiligung westlicher und regionaler Mächte entwickeln, dehnt sich der Migrationsdruck auf Jahre, ja Jahrzehnte hin aus.

Hinzu kommt ganz allgemein: Kapitalismus entwickelt sich grundsätzlich ungleich; die profitgetriebene Entwicklung führt nicht, wie von der ahistorisch argumentierenden neoklassischen Orthodoxie, die heute in der VWL und BWL gelehrt wird, angenommen, zu Gleichgewicht, sondern zu krassen regionalen und sozialen Disparitäten. Zu nennen wären die europäische Wirtschafts- und Währungsunion mit ihrem neoliberalen Integrationspfad und der Deindustrialisierung Südeuropas, die deutsche Währungsunion mit der Deindustrialisierung Ostdeutschlands und der globale Kapitalismus zwischen 1980 und 2018, der nicht zur Modernisierung des globalen Südens führte, sondern zu immer größer werdender Ungleichheit, sowohl zwischen als auch innerhalb von Nord und Süd. Diese ungleiche Entwicklung begünstigt die Migrationsbewegung, mit Push-Faktoren, die Menschen vertreiben, und Pull-Faktoren, die sie anziehen.

These 2: (Fast) alle Literatur ist Migrationsliteratur, (fast) alle Literaten sind Migranten

Wie spiegelt sich die Wirklichkeit kapitalistisch bedingter Migrationsbewegungen in der Literatur wider? Dabei stellt sich die Frage: Was ist eigentlich nicht Literatur der Migration? Die Protagonisten eines Romans oder eines Films sind in ständiger Bewegung. Ein gängiges, prototypisches Genre ist das Roadmovie. Aber auch der Bildungsroman fußt auf Bewegung: Man geht fort und kehrt als veränderter Mensch zurück. Oder schläft ein und findet sich, wie in Washington Irvings »Rip Van Winkle«, zu Hause nicht mehr zurecht.

Tatsächlich lässt sich die Migration nur schwer präzise fassen. Sind die osteuropäischen Zuwanderer, die nach der Globalisierung der Agrarmärkte – als konkurrenzfähiger La-Plata- und US-Weizen in Le Havre anlangte – und infolge der Großen Depression (1873–1896) aus den ostelbischen Niedrigproduktivitätslandschaften in das hochindustrialisierte Ruhrgebiet, in die Bergwerksschächte von Dortmund bis Gelsenkirchen zogen, keine Migranten (mehr), die aus der Türkei kommenden Deutschen, die seit fast sechs Jahrzehnten in der Bundesrepublik leben, aber schon noch? Und wenn ja – warum? Es besteht der Verdacht, dass nur der einfache Arbeitsmigrant, der »Gastarbeiter«, als Teil der »gefährlichen Klassen«, als Migrant erscheint, die Japaner in Düsseldorf oder die US-Amerikaner, Briten und Kanadier in Berlin jedoch nicht.

Die Bundesrepublik ist dabei insgesamt und mehrheitlich eine Migrationsgesellschaft. Darauf hat 2015 der Schriftsteller Navid Kermani in seiner Bundestagsfestrede hingewiesen: »Viele Millionen Menschen sind seit dem Zweiten Weltkrieg in die Bundesrepublik eingewandert, die Vertriebenen und Aussiedler berücksichtigt, mehr als die Hälfte der Bevölkerung«. Wir brauchen also einen historisch erweiterten Blick und müssen uns aus der sich assoziativ aufdrängenden Engführung der Migrationsliteratur auf die Einwanderung aus mehrheitlich muslimischen Staaten lösen, weil diese Sicht Teil des rassistischen Problems ist.

These 3: Wer migriert, verliert Heimat und muss gehen

Was ist also die Literatur der Migration? In der Literatur finden wir Hinweise auf Migration als allgemeines Bewegungsgesetz, als Folge – mit Michael Hardt und Antonio Negri gesprochen – menschlichen »Begehrens« und daraus entstehenden Handelns: Emotion, Kognition, Motivation, Aktion.

In Tony Kushners epischem Drama »Angels in America« wird ständig migriert: Vom konservativen Salt Lake City in den liberalen Osten, auf dem historischen Oregon Trail in den pazifischen Nordwesten, in die Antarktis als ein Refugium für Depressive und schließlich nach San Francisco als Stadt der wiedergewonnenen Lebensfreude: Kushner lässt die depressive Harper sagen: »Ich fühle mich beschissen, aber ich habe mich niemals lebendiger gefühlt. Ich habe endlich das Geheimnis der Mormonenenergie gefunden. Verzweiflung. Das ist, was Menschen migrieren, Dinge schaffen lässt.«

Menschen verlieren also (das Gefühl von) Heimat, werden in ihrer Heimat zu Fremden und müssen weg. Sie migrieren. In Jenny Erpenbecks Roman »Gehen, ging, gegangen« (2017) begegnet ein Professor geflüchteten Menschen in einem Berliner Flüchtlingswohnheim. Einer von ihnen ist Awad, ein Libyer. Ihn lässt Erpenbeck sagen: »Der Krieg zerstört alles (…): die Familie, die Freunde, den Ort, an dem man gelebt hat, die Arbeit, den Alltag. Wenn man ein Fremder wird, sagt Awad, hat man keine Wahl mehr. Man weiß nicht, wohin. Man weiß nichts mehr. Ich kann mich selbst nicht mehr sehen, das Kind, das ich war. Ich habe kein Bild mehr von mir«.

Krieg ist die schlimmste Form des Heimatverlustes, des Fremdwerdens im eigenen Land. Oft reicht aber auch schon ein Nichtdazugehörendürfen aus, um weg zu müssen. Das führt zu subjektiver Heimatlosigkeit, die Migration hervorbringt.

Anna Katharina Hahn beschreibt in »Das Kleid meiner Mutter« (2016) eindrucksvoll das verhinderte Leben der Generation (Euro-)Krise in Spanien, wo bekanntlich über Jahre hinweg 60 Prozent Jugenderwerbslosigkeit herrschten, und den sich daraus ergebenden Zwang zur binneneuropäischen Migration: »Jetzt führten wir alle exakt das gleiche Leben. Früher hätte das niemand für möglich gehalten. Ein Leben, das jeden Morgen mit der Frage beginnt, ob sich das Aufstehen lohnt. Keiner von uns bekommt die Arbeit, für die er ausgebildet wurde, oder hat überhaupt einen Job, geschweige denn eine eigene Wohnung. Wir leben bei unseren Eltern, in unseren alten Kinderzimmern. Wenn wir einmal ein bisschen Geld verdienen, dann mit Gelegenheitsjobs und nie länger als ein paar Wochen. Laura haben ihre Bücher genausowenig genützt wie Angel, der jetzt in Deutschland lebt (…)«. Jedoch: »Dass Angel an der deutschen Uni kein Gehalt bekommt, sondern nur ›Lehrerfahrung‹, dass er seine Kohle als Arbeiter auf dem Bau verdient, wissen meine Eltern nicht«. Das für die schmächtige Protagonistin viel zu große Kleid der Mutter, die das Leben in vollen Zügen genießen konnte, ist eine Allegorie auf enttäuschte Lebenserwartungen, eine Frage der »moralischen Ökonomie«, wie der britische marxistische Historiker E. P. Thompson gesagt hätte.

Gleichsam funktioniert die Heimatlosigkeit jedoch auch in der Binnenmigrationsperspektive. Im Mittelpunkt von Colson Whiteheads magisch-realistischem Roman »The Underground Railroad« (2016), in dem diese historische Route für flüchtende Sklaven zwischen 1780 und 1862 als reale Strecke eines im Untergrund fahrenden Zugs imaginiert wird, steht die Flucht von Sklavenarbeitern auf Plantagen im Süden der USA in die doppelt freie Lohnarbeit der kapitalistischen Nordstaaten. In Stephan Thomes Roman »Grenzgang« (2009) macht der Protagonist Weidmann die Erfahrung der Heimatlosigkeit. Seine Habilitationsstelle wird nicht verlängert, woraufhin der akademische Prekarier mit einem letzten Akt des Aufbäumens einen Ziegelstein durch das Fenster seines früheren geschichtswissenschaftlichen Instituts fliegen lässt, bevor er aus Berlin in seine nordhessische Provinzheimatstadt flieht. Zuletzt muss er sich fragen: »War er hier je zu Hause gewesen? Auch das gehörte zu seiner Geschichte mit Kamphaus, der in Charlottenburg groß geworden war und diese Ironie in sich trug, die weder bemüht wirkte noch mit Ressentiment durchsetzt war. Die angeborene Begabung, nicht beeindruckt zu sein, sondern allem auf Augenhöhe zu begegnen, ohne zu blinzeln. Wenn Kamphaus aus Bielefeld oder Tübingen kam und fragte: ›Riech’ ich nach Weide?‹ hatte Weidmann das Gefühl, sein ganzes Leben lang nach Weide zu riechen.«

Menschen verlieren also Heimat und müssen weg. Nur wohin? Manche flüchten sich in andere Welten. Für Eskapismus gibt es Gründe: »Ein öder Job schickt das Hirn ins Exil«, schreibt Dietmar Dath in »Deutsche Demokratische Rechnung«. Und die Kunst bietet dem Eskapismus Möglichkeiten, weil »im All kann man sich zur Not immer verstecken«. Eskapismus ernährt jedoch keinen Menschen, lässt niemanden in Frieden leben und dauerhaft Heimat finden.

Darum flüchten Menschen auch real, und hier beginnt die eigentliche Migrationsliteratur. Erasmus Schöfer lässt seinen Viktor Bliss nach Athen abhauen. In »Tod in Athen« (1986) heißt es: »Weggelaufen, ja, weggelaufen. Nenn’s so. Du nimmst mir die Luft mit deinen deutschen Nachrichten. Wickelst mich in Stacheldraht und fragst, warum ich mich steche. Ich habe ein Recht auszubrechen, jeder Mensch hat das Recht auszubrechen aus einer Vernunft und wegzulaufen ans Ende der Welt«. Nichts anderes probiert der Protagonist in Thomes Roman »Fliehkräfte« (2012), den es nach Portugal zieht.

Dem Suchen nach einer neuen Heimat geht also subjektive Heimatlosigkeit voraus. Dabei ist zu betonen, dass erstens Menschen auch heute noch aus Deutschland fliehen, nicht zuletzt vor der Prekarität im Wissenschaftsbetrieb, wie Thomes Weidmann oder Michael Wildenhains Jörg Krippen in »Das Singen der Sirenen« (2017): eine Hochschule in London als letzte Aussicht auf die in weite Ferne rückende Professur.

Und zweitens, dass Menschen nach Deutschland kommen, weil dieser Staat dafür sorgt, dass sie ihr Zuhause verlassen müssen. Darauf macht Ingo Schulze aufmerksam, wenn er der Zeitschrift Ada sagt: »Das Entscheidende ist meiner Ansicht nach zu sagen, welche Verantwortung wir als Bundesrepublik, als Europa und als Weiße für den Zustand der Welt tragen. Die meisten Flüchtlinge – welch Wunder! – kommen aus Afghanistan, Irak und Syrien. Es ist ziemlich offensichtlich, was der Westen mit der Situation in den genannten Ländern zu tun hat. Aber darüber hinaus muss man eben auch einen Blick auf die Kolonialgeschichte werfen, auf Post- und Neokolonialismus, auf globale Handelsbeziehungen. Das alles fehlt fast völlig in der deutschen Debatte. Nur Weltoffenheit zu behaupten ist auf jeden Fall zuwenig.«

Erpenbecks Flüchtling Awad hat die Regime-Change-Bomben der NATO überlebt. Die ebenfalls aus Libyen geflohenen Migranten der Gruppe »Lampedusa in Hamburg« demonstrierten unter der Parole: »Wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört.« Deutschland? Ist Exportweltmeister, Exportweltmeister in Fluchtursachen.

These 4: Wer migriert, lässt zurück, wer er war, und wird: »Flüchtling«

In »Alles umsonst« von Walter Kempowski, einem Roman über ein westpreußisches Junkeranwesen und die Ostflüchtlinge am Ende des Zweiten Weltkrieges, heißt es an einer einprägsamen Stelle: »Er fragte Einheimische, ob es hier eine Drogerie gäbe. – Die Einheimischen sahen anders aus als die Treckleute, die nun ›Flüchtlinge‹ genannt wurden. Die Einheimischen gingen mit Aktentasche ins Büro, und in einem Café saßen Damen mit Hut. Peter wurde freundlich Auskunft erteilt. Eine Frau nahm ihn sozusagen bei der Hand, begleitete ihn, damit er die Drogerie auch findet, und fragte ihn, ob er meint, dass die Russen auch noch hierher kommen? Sie hat solche Sorge, was soll sie bloß machen?« Die Einheimischen, sie sind bloß Flüchtlinge in spe.

Allerdings gingen die »Ostflüchtlinge« mit wenig Habseligkeiten. Nicht jeder Mensch im Ausland ist Flüchtling. Der 1970 geborene und heute in Stuttgart lebende deutsch-albanische Schriftsteller Beqë Cufaj hat mit »projekt@party« 2012 eine schonungslose Abrechnung mit der neokolonialen Politik des Westens und der »NGOisierung« des Imperialismus vorgelegt. Die UN-Kontingente im Kosovo beschreibt er in ihrer Abgehobenheit und Loslösung von den Einheimischen als Karrieristen, Abenteurer und Partypeople: »Die Leute (…) sagen, dass sie sich wie Flüchtlinge fühlen. Na ja, ich war damals Flüchtling, und wenn ich in ihrem Land so viel Geld, Autos und Macht besessen hätte, dann …«

These 5: Heimat. Wer migriert, muss ankommen (dürfen)

Flucht ist jedoch stets konkret. Die Irrealität des abstrakten Fluchtgedankens ist das große Thema von Alfred Andersch. Seine zentrale Botschaft lautet: Wer weg muss, kommt auch immer irgendwo an. Tatsächlich sind für ihn »die alten Geschichten von der Flucht ins Paradies« (»Die Rote«), mit denen er spielt, die inselmetaphorischen Sehnsuchtsorte – Sansibar für »den Jungen« in »Sansibar oder der letzte Grund« (1957), Venedig für Franziska in »Die Rote« (1960), später auch Mexiko in einem unvollendeten Theaterstück über ein DKP-Mitglied – kein Refugium, sondern Traumwelten, die zu überwinden für seine Protagonisten Aufgabe des Willens zur Wahrheit ist. »Man kann nicht untertauchen«, schreibt Andersch in »Die Rote«. »Man kann fortgehen, aber nur, um zu entdecken, dass man wieder irgendwo angekommen ist. Man verlässt Menschen, um unter Menschen aufzutauchen«.

Kurzum: Wer migriert, muss weg. Oder will weg. Migration ist jedoch nie nur eine Frage des »Woher?«, sondern auch des »Wohin?« Damit ist es eine Frage um das Auffinden von »Heimat«. In Abbas Khiders Flüchtlingsroman »Ohrfeige« von 2016 fragt der Protagonist, der Subalterne, der sich das Recht zu sprechen mit Gewalt nimmt: »Was bedeutet es für mich, wenn ich weder in der Heimat noch in der Fremde leben darf?« Tatsächlich führt das Ankommenmüssen, aber Nichtankommendürfen zu Wut. Und auch zu Gewalt. In Alex Weddings »Ede und Unku«, in Westdeutschland unbekannt, in Ostdeutschland Schullektüre von Millionen, heißt es an einer Stelle: »Mit diesem kleinen Zigeunermädchen [Unku] schloss ich innige Freundschaft. Bald ging Unku – sehr zum Verdruss meiner spießigen Nachbarn – bei mir ein und aus (…). ›Sie sind wohl ’ne Zigeunersche?‹ fragte mich denn auch recht tückisch eines Tages die Frau im Tabakladen an der Ecke. ›Ja, das bin ich‹, gab ich stolz zur Antwort; denn ich hatte in meinen Zigeunerfreunden interessante, liebenswerte Menschen kennengelernt, die das schwere Leben von Nomaden führen mussten. Sie waren in unserer Heimat Fremde, denen man mit Vorurteilen und Verachtung begegnete und die dies mit Misstrauen, ja Hass vergalten. Besonders hassten sie Polizei und Behörden, die ihnen ständig nachstellten, sie kein Gewerbe ausüben, sie nirgends Fuß fassen lassen wollten«. Auch bei Khiders »Ohrfeige« versteht man den Hass auf kafkaeske Behörden und repressive Staatsapparate.

Dabei lässt sich feststellen: Je weniger das Ankommen erlaubt und ermöglicht wird, um so stärker ist der Wunsch nach Rückkehr in eine (imaginierte, romantisierte) alte Heimat, nach auch ideologischer Regression in die »gute alte Zeit«. In seinem Roman »Landnahme« (2004) lässt Christoph Hein eine konservative Figur die Heimatfrage rechts beantworten: »Ich werde in einem Jahr sechzig (…) und ich begreife, was ich früher nicht verstanden habe (…), nämlich dass wir alle einen Platz auf dieser Erde haben. Wir haben einen Platz zugewiesen bekommen, und der gehört zu uns und wir zu ihm. Und wenn man diesen Platz aufgibt, dann gehört man nirgendwo hin, so ist nun mal diese Welt. Und dieser Platz hat etwas mit Geburt zu tun. Wo du geboren wurdest, da ist deine Heimat, und nur dort bist du daheim«.

Heimat ist hier statisch, nicht beweglich. Es ist die Art von Heimat, wie sie sich Horst Seehofer mit seinem »Heimatministerium« oder die FPÖ als selbsternannte Heimatpartei denken. Diese Art von Heimat als imaginierte Statik widerspricht indes der konkreten Lebenserfahrung. Der englische Volksmund sagt: »You can take the boy out of Yorkshire, but you can’t take Yorkshire out of the boy.« Das ist falsch, wenn die Ankunft in einer neuen Heimat möglich ist, denn dann sehnt man sich nicht nach Neuwied oder Külte, nach Ostanatolien oder Aleppo zurück.

Die Push-Faktoren können also einen Menschen vertreiben. Aber die reichen nicht, es kommt auf ihr Verhältnis zu den Pull-Faktoren an. »Man musste weg sein, aber man musste irgendwohin kommen«, schreibt Andersch in »Sansibar oder der letzte Grund«. Dass viele weg wollen, aber erst gehen, wenn sie wissen, wohin, findet man dabei als Motiv bei Ronald M. Schernikau. In »Die Tage in L.« über seine Übersiedlung in die DDR Ende der 1980er Jahre antwortet er in einem fingierten Interview auf die Frage »warum möchtest du gern in der ddr leben?«: »weil ich gelernt habe, die ddr ist richtig und die brd ist falsch, biografischer zufall, also ich will weg, und ich will nicht nur weg, ich glaube alle leute wollen hier weg, sondern ich will auch noch in die ddr.«

Heimat ist also stets eine Frage der Perspektive. Schopenhauer sagte über den Selbstmord: Er kommt, wenn die Schmerzen in der Gegenwart schwerer wiegen als die Hoffnung auf Besserung. Analog könnte man sagen: Bietet die Heimat bessere (Lebens-)Bedingungen, so ist Heimat ein stetes Werden. Und für viele heißt das: Frieden und materielle Besserstellung. Und für einen solchen Heimatbegriff gibt es ja durchaus progressiv-demokratische Anschlusspunkte: bei Bertolt Brecht, Ernst Bloch, Kurt Tucholsky, Franz Josef Degenhardt.

These 6: Wer nicht weg will, muss bleiben dürfen

Dabei ist einem solch dynamischen Heimatbegriff ja Widerständiges inhärent. Denn der kapitalistische Markt und die neoliberale Wirtschaftslehre behandeln alle Menschen und die natürliche Umwelt als Waren, die sich den ungleichen Entwicklungen des Kapitalismus anzupassen haben. »Der Arbeiter 2000«, sang Franz Josef Degenhardt 1977 weitblickend, »wird wieder ein Nomade sein, für eine gute Arbeit zieht der meilenweit«. Mensch und Umwelt sind, mit Karl Polanyi gesprochen, jedoch fiktive Waren: Der Mensch, weil er fühlt, in Gesellschaft lebt, Freunde, kranke Eltern, Kinder ihn halten, die Umwelt, weil sie endlich ist. Zieht der Mensch für eine gute Arbeit also freiwillig meilenweit, wer möchte sich das Recht herausnehmen, ihn daran zu hindern? Tut er es jedoch aus ökonomischem Zwang, was dann? Denn das Recht zu migrieren ist ebenso bedeutsam wie das Recht, bleiben zu dürfen. Denn wollen wir behaupten, dass es sinnvoll ist, dass der globale Süden so entvölkert wird wie das verödete Hinterland, in dem kein Bus mehr fährt, kein Arzt mehr praktiziert, kein Jugendklub mehr existiert und in dem dann, wie überall in den kapitalistischen Zentren, die äußerste Rechte erstarkt? Wollen wir behaupten, dass es ein Zivilisationsideal sei, dass junge Menschen aus Mangel an Perspektiven im ländlichen Raum in die Städte ziehen, um dort mit anderen Prekarisierten um immer teureren Wohnraum und weniger Festanstellungen zu konkurrieren? Wen die großen Städte mit ihrer Liberalität anziehen, der soll doch gehen. Aber warum sollte es nicht auch ein Recht auf Freiwillige Feuerwehr oder Schützenverein geben?

Dabei birgt das Ringen um einen fortschrittlichen Begriff von Heimat im Werden und um das Recht zu bleiben auch ein enormes Potential für eine soziale und demokratische Politik. Weil das Recht auf Subsistenzbauernschaft im globalen Süden und das Recht auf Weinkönigin strukturparallel sind: Beide speisen sich aus derselben Sehnsucht nach einem Ort, der Zuhause ist; und beide sind mit der marktgetriebenen Gesellschaftsentwicklung unvereinbar. Sie setzen ihren Bruch voraus.