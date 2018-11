999 Treueherzen und ein Witz

»Vielleicht schneiden wir doch nur die Spitzen«: Alice (Eva Löbau, r.) Foto: FILMPERLEN

Irgendwo zwischen »Bitte warten« und »Wir rufen Sie zurück« hängt die 39jährige Texterin Alice (Eva Löbau) in der Warteschleife des Lebens. Sie ist arbeitslos, single, pleite. Zum Geburtstag gibt’s von Mama 999 Treueherzen. Dafür bekommt man im Supermarkt eine Vase, aber kein Stück Brot. Die Tankgutscheine, die Alice als Aufwandsentschädigung für dämliche Nebenjobs sammelt, taugen nicht mehr als die Klebeherzen. Ein Auto hat sie nicht, die Freunde verspotten ihre Pappmarken als »Monopolygeld«.

»Reise nach Jerusalem« spielt zwischen Jobcenter-Tristesse und Altbau-Einsamkeit. Wie beim titelgebenden Stuhltanz bleibt im Berufsleben immer einer außen vor. Darin liegt der Witz der ganzen Veranstaltung, lautet die Botschaft der Italienerin Lucia Chiarla (Regie und Drehbuch). Ein Stuhl weniger, ein kalkulierter Engpass mehr, und alle strengen sich um so mehr an, ihre Hintern aufs Mobiliar zu pressen. Sprich, sich genügsam und klaglos ins Heer der lohnabhängig Beschäftigten einzureihen.

Was denen droht, die es nicht tun, erfährt Alice. In ihrer Wohnung ist es bitter kalt, ihrer Vermieterin muss sie vorgaukeln, sie sei im Ausland und könne deshalb die Miete nicht überweisen, im Supermarkt nascht sie am Obst. An der Kasse klaubt sie das Kleingeld zusammen, damit es für Kartoffeln und Pasta reicht. Ins Kino muss sie sich an der Kassiererin vorbeischleichen, am Abend mit Freunden vor dem leeren Glas sitzen. Und ausdauernd lügen: Ja, ihr gehe es gut. Sie arbeite für mehrere Kunden, müsse morgens früh raus. Nein, sie könne nicht mehr bleiben.

Beim Arbeitsamt gibt man ihr den Ratschlag, umzuschulen. Pflegekraft oder Erzieherin. Das wäre doch was. »Aber ich liebe meinen Job« zählt nicht. Später fragt Alice beim Friseur, ob das Föhnen extra kostet und sagt dann: »Ich will eigentlich eine Veränderung, aber vielleicht schneiden wir doch nur die Spitzen.«

»Das System an sich« will Chiarlas in ihrer »dreckigen Komödie« aufs Korn nehmen. Es geht um Scham und Vereinsamung, um demütigende Maßnahmen des Jobcenters (bei einem Bewerbungstraining erfährt Alice Erleuchtung: »Das wichtigste überhaupt ist die Schriftart«). In aneinandergereihten Szenen zeigt der Film, was es bedeutet, nicht mehr dazuzugehören. Finanziell und gesellschaftlich. Nur wenig daran ist besonders originell, aber das muss auch nicht sein. Denn mit Eva Löbau verfügt »Reise nach Jerusalem« über eine Hauptdarstellerin, der man gerne bei allem möglichen zuschaut, wie sie sich als Teilzeitobdachlose durchs nächtliche Berlin schleppt, weil sie ihre Wohnung an Touristen vermietet hat. Oder wie sie beim Vorstellungsgespräch einen Heulanfall bekommt, weil sie sich den notdürftig angeklebten Zahn an einem Bonbon wieder ausgebissen hat. Wunderbar auch ihre herrlich unsympathischen Exkollegen, denen jede Empathie für Alices Situation abgeht.

Der Autor dieses Textes hat schon mal abends Pfandflaschen aus den Büros von Redaktionskollegen eingesammelt und im Discounter gegen Nudelpackungen getauscht. Einmal wäre er beinahe nicht zur Vorstellung eines Theaterstücks eingelassen worden, das er zu rezensieren hatte, weil ihm der Euro für die Garderobe fehlte. Die Zeiten gingen vorbei, und auch Alice findet nach viel Trotz und Trübsal ein Plätzchen, als die Musik zu spielen aufhört. Lange wird sie da kaum ihre Ruhe haben. Mit jeder neuen Runde gibt es mehr Menschen am Rand, die ganz alleine schuld sein sollen.