Unverhoffte Rückkehr

Köln. Holla, die Waldfee! Dass der »Eff-Zeh«, also der Fußball-Zweitligist 1. FC Köln, ein Stürmerproblem hat, war den meisten nicht bewusst: Immerhin führt Simon Terodde überlegen die Torjägerliste der Liga an, und zwar mit doppelt so vielen Treffern (16) wie die Zweitplazierten. Aber vielleicht wollten die Kölner der Erstliga-Konkurrenz aus Gelsenkirchen und Stuttgart einfach eins auswischen: Sie haben Torjäger Anthony Modeste aus China zurückgeholt. Der 30jährige Franzose ist sofort spielberechtigt. Modeste hatte den FC im Sommer 2017 verlassen und war zu Tianjin Quanjian gewechselt. Bei den Chinesen wurde er aber nicht glücklich, sein Vertrag wurde nach längerem Streit aufgelöst. Was jetzt mit den Stürmern Terodde, Simon Zoller, Jhon Córdoba, Sehrou Guirassy passiert, bleibt offen. (sid/jW)