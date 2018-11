Leider nicht (3)

Taipeh. Sabine Lisicki hat die Chance auf ihren ersten Turniersieg seit vier Jahren nicht genutzt. Im Finale des unterklassigen Turniers in Taipeh musste sich die ehemalige Wimbledon-Finalistin am Sonntag Kumkhum Luksika aus Thailand klar mit 1:6, 3:6 geschlagen geben. Den letzten Titel hatte Lisicki 2014 in Hongkong gewonnen. Ins Finale der ATP-Finals, der inoffiziellen Tennis-WM der Männer, hat es immerhin Alexander Zverev geschafft. In London stand er am Sonntag abend nach dem Halbfinalsieg gegen Legende Roger Federer (7:5, 7:6) der Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic, gegenüber. (dpa/jW)