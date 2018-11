Marburg. Die deutschen Basketballerinnen fahren nicht zur EM 2019 in Serbien und Lettland. Sie haben in der Quali die vierte Niederlage im fünften Spiel kassiert, gegen Belgien gab es am Sonnabend in Marburg ein 58:77. Teilnehmen werden hingegen die Tschechinnen. (dpa/jW)