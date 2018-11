Marseille. Deutschlands Nationalteam im 15er-Rugby hat die erstmalige Teilnahme an einer Weltmeisterschaft verpasst. Das Team unterlag am Sonnabend beim Viererturnier in Marseille gegen Kanada mit 10:29 und hat damit keine Chance mehr, bei der WM 2019 in Japan dabei zu sein. Im ersten Spiel gab es noch ein 26:9 gegen Hongkong. Letzter Gegner ist am 23. November Kenia. (dpa/jW)