Die russische Torwartlegende Lew Jaschin, 1966 bei der WM in England, seiner damals bereits dritten WM Foto: PA/PA Wire/picture alliance / empics

So eine Fußballweltmeisterschaft ist doch etwas Wunderbares. Die besten Spieler der Welt, packende Duelle und jede Menge Stoff für die Legenden von morgen. Nur der Austragungsort selbst verblasst schnell, vom Turnier der Männer vor vier Jahren mag man sich noch an das Campo Bahia erinnern, aber schon von Südafrika hat man doch kaum mehr als den enervierenden Sound der Vuvuzelas im Ohr. Eine formatierte Berichterstattung vor dem Bluescreen trägt dazu bei, dass dem Fernsehzuschauer die Spielstätten austauschbar scheinen – und vor Ort verwandeln die Fanmeilen der FIFA, die sich wie Bannkreise um die Stadien legen, die realen Räume in uniforme Zonen, die lediglich den Sponsoren Gestaltungsmöglichkeiten zugestehen.

Dabei blieb das Turnier doch dieses Mal immerhin noch auf ein Land beschränkt – man denke nur an die anstehende Europameisterschaft, die sich in zwölf Nationen entfalten soll, natürlich erneut mit 24 Mannschaften. Und anders als beim kommenden WM-Spektakel im winterlichen Katar lagen bei der WM in Russland zwischen den einzelnen Stadien noch Distanzen, die es ermöglichten, den Gastgeber auch kennenzulernen.

So bleibt es dem Sammelband Der Osten ist eine Kugel vorbehalten, über die Bedeutung aufzuklären, die dem Fußballsport zwischen Balkan und Baikalsee zukommt. Entstanden ist die Publikation unter Federführung des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) in Leipzig: »Eine Entstehungslinie des Bandes reicht«, so schreiben die Herausgeber Stephan Krause, Christian Lübke und Dirk Suckow im Vorwort, »in das WM-Jahr 2010 zurück, in dem sich das GZWO (…) in seiner Jahrestagung mit dem Thema ›Zwischen Konfrontation und Integration. Ostmitteleuropäische Facetten des Massenphänomens Fußball‹ befasste«. Anlass habe die seinerzeit bevorstehende EM 2012 in Polen und der Ukraine geboten.

In den Mittelpunkt wird der Begriff des Raumes gestellt, zu den »sozial, lokal, überregional, global, auch politisch, kulturell und ökonomisch grundierten Dimensionierungen und Perspektivierungen von ›Räumen des Fußballs‹ treten die Prägnanz und Bedeutung (…) für die Spielstrategie, die Bewegungen auf dem Spielfeld, die Taktik (…) für den einzelnen Spieler«. Die weit gefasste Definition ermöglichte nicht nur, die Frage nach »der Erschaffung einer Vorstellung von einem ›fußballerischen Raum Ostmitteleuropa‹ zu stellen, sondern auch »den sie bespielenden Fußball(er)ikonen« Aufmerksamkeit zu schenken.

Die gesammelten Texte sind weitestgehend im akademischen Duktus verfasst, bieten unter dieser Maßgabe Einblicke in die vielfältigen Sinnbezüge des Sports. Sie sind um die bekannten Mythen gruppiert – der »Donaufußball«, das »Wunder von Bern«, die »Goldene Mannschaft«, das »Todesspiel« von Ki ew – und die Koryphäen der Region wie Lew Jaschin oder Ferenc Puskas, allerdings nicht ohne die gängigen Erzählungen zu hinterfragen. Und es finden eben auch Erörterungen über das Zusammenspiel von Fußball und nationaler Verortung in Oberschlesien oder die Geschichte des Sportstättenbaus in Lettland ihren Platz.

Für einen Band mit wissenschaftlichem Hintergrund sicherlich ungewöhnlich, allerdings mit dem genannten Ansatz, den Fußball zudem in seiner »ästhetischen, (…) (wort)künstlerischen und poetischen Gestalt(ung)« zu zeigen, konform, sind die belletristischen Beiträge, mit denen die Aufsätze aufgelockert werden. Neben Autoren aus dem deutschsprachigen Raum, beispielsweise Tanja Dückers und Karl Mickel (1935–2000), kommen Stimmen aus Osteuropa zu Wort. Einige Texte wie unter anderem Bohumil Hrabals »Tricks auf dem Taschentuch« über den Ballkünstler und »Raumöffner« Nandor Hidegkuti – »Hrabal (…) liest die Choreographien, eignet sie sich an, entwickelt sie weiter und poetisiert sie« – oder Miljenko Jergovics Romanauszug »Wilimowski« – »(e)in in Sarajevo gebürtiger Autor, der heute in Zagreb lebt, schreibt in kroatischer Sprache über einen außergewöhnlichen Spieler« – gar in Übersetzung als deutschsprachige Erstveröffentlichung.

Raus aus der Fanzone, rein ins Fußballherz: Über das historisch schlechte Abschneiden der deutschen Elf bei einer WM sind wir ausreichend informiert worden, ebenso über die Causa Özil und den Regenschirm von Wladimir Putin. Wer sich allerdings seit dem Sommer gefragt hat, wie es denn nun wirklich um das Ballspiel in den Ländern des ehemaligen Mitropapokals – des ersten großen internationalen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften – und darüber hinaus bestellt ist, in Der Osten ist eine Kugel wird er fündig.