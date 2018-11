Khan lässt anschreiben

Schwer lasten die Vorhaben der Regierung auf den Schultern von Imran Khan Foto: Amr Nabil/AP Photo/dpa

Pakistans Premierminister Imran Khan musste in den vergangenen Wochen als Bittsteller in Beijing und Riad vorsprechen. Zum Stopfen von Löchern im Staatshaushalt bat er im Ausland um Kredit. Nun hofft er auf weitere Unterstützung seitens des Internationalen Währungsfonds (IWF).

Aus Saudi-Arabien erhielt Khan eine Zusage über sechs Milliarden US-Dollar. Das entsprechende Abkommen hatte Finanzminister Asad Umar mit seinem saudischen Amtskollegen Mohammed Aldschadaan am Rande des Investorengipfels »Future Investment Initiative« in Riad am 23. Oktober unterzeichnet. Hierfür war Khan als einer der wenigen Staats- und Regierungschefs nach Riad gereist, nachdem es kurz zuvor wegen der Ermordung des Journalisten Dschamal Chaschukdschi im saudischen Generalkonsulat von Istanbul – mutmaßlich auf Anordnung höchster Kreise rund um den Kronprinzen – zahlreiche Absagen gehagelt hatte. Khan konnte sich das nicht leisten: Pakistan ist auf die milliardenschwere Lieferung Petrodollars dringend angewiesen. 18 Milliarden Dollar beträgt allein die gegenwärtige Schuldenlast, für das weitere Bedienen alter Kredite werden neue Finanzspritzen ebenso benötigt wie dafür, staatliche Strukturen am Laufen zu halten und einen Zusammenbruch zu vermeiden. Mit der Reise nach Riad hat Pakistans Premier, eher gegen seine politischen Überzeugungen, einen alten Schulterschluss fortgeführt. Über Jahrzehnte waren die Saudis verlässliche Unterstützer; im Gegenzug hat sich die pakistanische Regierung bei Konflikten an die Seite der international weitgehend isolierten Saudis gestellt. Gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten waren sie die einzigen Länder, die rund um die Jahrtausendwende und bis zuletzt volle diplomatische Beziehungen mit den Taliban in Kabul unterhielten. Deren Mitglieder wurden zuvor als meist noch sehr junge Koranschüler in pakistanischen Moscheen radikalisiert. So mancher saudische Dollar floss im Hintergrund, und Partner war auch das Al-Qaida-Netzwerk des aus Saudi-Arabien stammenden Terroristenführers Osama bin Laden, der im Mai 2011 bei einer Geheimaktion von US-Spezialkräften im pakistanischen Abottabad erschossen wurde.

Hilfe aus China

Geld gibt es nun aber auch aus einer anderen Richtung. China hat ebenfalls speziellen Interessen, wenn es dem südwestlichen Nachbarn nun erneut unter die Arme greift. Der »China–Pakistan Economic Corridor« (CPEC) ist ein unverzichtbarer Bestandteil der umgangssprachlich immer noch neue Seidenstraße genannten »Belt and Road Initiative«, mit der die Volksrepublik ihre globale Vernetzung vorantreiben will. Dabei plant sie die Entwicklung einer ganzen Reihe von imposanten Infrastrukturprojekten wie Straßen, Eisenbahnstrecken und Häfen, um schnellere Verkehrswege nach Vorderasien, Nordafrika und Europa zu erschließen. Momentan, wie erst diese Tage noch mal das indische Wirtschaftsblatt Live Mint in einer Kolumne erinnerte, besteht CPEC aus 85 Einzelprojekten, die sich in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung befinden und insgesamt 90 Milliarden Dollar an Investitionen ausmachen. Ein Teil kommt aus Beijing direkt über staatliche Kanäle. Für andere Vorhaben des Gesamtpakets gibt es Kredite über chinesische Banken. Auch bei den allgemeinen Finanzproblemen steht China Pakistan schon bisher zur Seite. Eine dringend benötigte Finanzspritze über zwei Milliarden Dollar gab es erst im August, schon im September borgte sich Khans Regierung dann noch eine weitere Milliarde bei Geldhäusern aus der Volksrepublik. Nachdem sich Khan Anfang des Monats mit Chinas Präsident Xi Jinping in Beijing getroffen hat, sollen nun noch mal bis zu sechs Milliarden fließen. Dennoch hat Islamabad Anfang Oktober eine Kürzung der Mittel für den Eisenbahnbau im Rahmen von CPEC um zwei Milliarden bekanntgegeben.

Khan versucht gegenzusteuern. Allerdings wird es Zeit brauchen, bis die angeschobenen Reformen, durch mehr Steuern bei der so viele Jahre weitgehend unbehelligt gebliebenen Oberschicht eingetrieben werden sollen, ihre Wirkung entfalten. Für das laufende Finanzjahr, das im März endet, fehlen im Haushalt nach Verlautbarungen rund zwölf Milliarden Dollar. Also verhandelt Khan weiter – nun mit dem IWF, bei dem das Land ohnehin schon in der Kreide steht. Nach unterschiedlichen Meldungen zwischen zwölf und 15 Milliarden Dollar betrage die Summe, die die Bretton-Woods-Institution beisteuern soll.

Bedingungen des IWF

Khan sieht sich in der prekären Lage, sich wie seine Vorgänger immer stärker in bereits altbekannte Abhängigkeiten begeben zu müssen, um zum Beispiel sein ehrgeiziges Programm zu finanzieren, mit dem fünf Millionen Sozialwohnungen gebaut werden sollen. Welche Bedingungen der IWF an neue Kredite knüpft, wird sich demnächst zeigen.